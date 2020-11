Com os dados de segurança e eficácia agora apresentados, ainda que preliminares, a Moderna planeia dar início ao pedido de autorização de uso de emergência (EUA) à agência reguladora norte-americana (FDA, Food and Drug Administration). Com esta autorização, a vacina pode começar a ser distribuída a grupos específicos — nomeadamente grupos de alto risco, como os profissionais de saúde — ainda antes de ter sido oficialmente aprovada para comercialização. A empresa, no entanto, tem de comprometer-se a continuar os ensaios clínicos e dar continuidade à avaliação de eficácia e segurança pelo tempo previsto.

A Moderna espera conseguir a autorização da FDA nas próximas semanas e vai também iniciar o processo com outras agências reguladoras, incluindo com a Agência Europeia dos Medicamentos (EMA). A agência europeia vai começar por avaliar os dados de laboratório (pré-clínicos) e depois os dados dos ensaios clínicos já publicados. Uma possível autorização só será dada depois de toda a informação necessária ter sido fornecida — incluindo os resultados da terceira fase dos ensaios clínicos. A vantagem, explica o comunicado da EMA, é que começar a analisar já o dossier permite ganhar algum tempo — em vez de, como normalmente, só se começar a avaliar os pedidos de aprovação quando os estudos estão todos completos.

EMA starts a rolling review of a 3rd #COVID19vaccine . First batch of data come from lab studies. Much of the evidence on the vaccine's safety and effectiveness is still to be submitted.

Em comunicado, a empresa diz contar ter 20 milhões de doses para distribuir nos Estados Unidos até ao final de 2020. A empresa espera que, durante o ano de 2021, seja possível fabricar entre 500 e 1.000 milhões de doses para todo o mundo.

“O fornecimento inicial da vacina vai ser limitado, por isso os trabalhadores da área da saúde, pessoas idosas e outras populações de risco terão prioridade”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Isso irá, se tudo correr bem, reduzir o número de mortes e fazer com que os sistemas de saúde consigam enfrentar [a doença], mas o vírus ainda tem muito espaço de manobra.”

A União Europeia tem estado a negociar com a farmacêutica Moderna desde julho e, no final de agosto, a Comissão Europeia revelou que as negociações tinham permitido garantir um fornecimento de 80 milhões de doses e a possibilidade de compra de outros 80 milhões de doses. A distribuição deverá ser feita de acordo com a população de cada Estado-membro, proporcionalmente. Assim sendo, Portugal (que tem 2,3% da população da UE) terá 1 milhão 840 mil doses do fornecimento garantido e outras tantas de possibilidade de compra.

A Reuters diz que o acordo com a UE está prestes a ser fechado e que vai significar um preço inferior a 25 dólares (cerca de 21 euros) por dose — 2.000 milhões de dólares por 80 milhões de doses. A vacina da Pfizer/BioNTech, por exemplo, custará cerca de 19,50 dólares (cerca de 16,50 euros), em parte porque a União Europeia e o governo alemão apoiaram o desenvolvimento da vacina. Mas há vacinas ainda mais baratas, como a da Johnson & Johnson a rondar os 10 dólares, refere o jornal The Guardian.

