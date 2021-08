Seria como regressar ao início da campanha de vacinação, identificando quem são as pessoas em maior risco perante uma infeção (ou reinfeção) pelo SARS-CoV-2, compara Francisco Antunes. Mas com um grau de detalhe ainda maior: por exemplo, poderá fazer sentido que, dentro destes grupos de risco, os primeiros a receberem uma nova dose contra a Covid-19 sejam os que receberam a vacina da AstraZeneca e da Johnson&Johnson, precisamente por aparentemente estas estimularem uma produção de anticorpos menos acentuada do que a de outras vacinas.

É um problema que pode não ser partilhado com as pessoas que receberam as vacinas baseadas em mRNA. Um estudo publicado na revista Nature em junho comprovou que, no caso das vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna, a reação imunitária desencadeada pelo organismo pode proteger durante anos. A descoberta foi realizada após analisar os nódulos linfáticos (as estruturas onde as células do sistema imunitário se desenvolvem) de pessoas totalmente vacinadas e conferir que eles continuavam altamente ativas quase quatro meses após a vacinação, sem sinais de abrandamento.

Mesmo que essas conclusões sejam comprovadas, essa não deve ser, no entanto, a prioridade das autoridades de saúde, prossegue o mesmo infecciologista: é preciso aumentar ao máximo a cobertura vacinal para reduzir a transmissão do vírus, dando-lhe menos oportunidades de se replicar e entrar em mutação, evitando assim variantes mais transmissíveis que a delta. E a terceira dose “aumenta a durabilidade do título de anticorpos” e isso é importante porque “a imunidade celular, que é mais persistente, é também mais lenta a responder”.

Pedro Madureira discorda: desde que a imunidade celular continue preparada para agir assim que o organismo for confrontado com um novo ataque, não há necessidade de manter os níveis de anticorpos em circulação iguais — nunca assim foi para nenhuma outra doença no passado. Aliás, há mesmo estudos que, segundo este imunologista, apontam que algumas pessoas infetadas pela epidemia de SARS (provocada pelo SARS-CoV-1) em 2003, continuam a ter alguma imunidade contra o SARS-CoV-2, apesar de todas as alterações que o vírus sofreu desde então. E mesmo sem terem os anticorpos em circulação quase 20 anos depois.