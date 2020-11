A Alemanha também já definiu, no passado dia 6 de novembro, quem irá adquirir as vacinas e quem ficará responsável pela sua administração. As vacinas serão compradas pelo governo alemão e serão distribuídas pelos vários estados de acordo com a população, sendo que a distribuição irá ainda contar com o apoio das Forças Armadas. Serão depois os governos locais a estabelecer os 60 locais de vacinação, refere o Deutsche Welle. Aliás, segundo o The Local, o jornal alemão Bild referiu que o Ministério da Saúde em finais de outubro já estava a pedir aos governos locais para indicarem estes potenciais locais de vacinação.

Precisamos que 55% a 65% da população seja vacinada para chegar à imunidade de grupo e acredito que vamos conseguir isto de forma voluntária”, afirmou Spahn, citado pelo The Local.

Além dos centros de vacinação, o governo alemão está a ponderar criar equipas específicas de profissionais de saúde para vacinar utentes e funcionários de lares.

Espanha quer imunizar idosos, mas também quem não consegue fazer teletrabalho

Espanha está há dois meses a trabalhar com vários especialistas, que foram sujeitos a acordos de confidencialidade, para definir toda a estratégia relacionada com as vacinas contra a Covid-19, revela o jornal ABC. Pessoas especializadas em vacinação, matemáticos, juristas, sociólogos, médicos e epidemiologistas são algumas das pessoas que participam na definição desta estratégia, além de representantes do Ministério da Saúde e de todas as comunidades autónomas.

Esta equipa ainda está a elaborar o plano e, à semelhança de Portugal, ainda não está definido concretamente quem irá ser vacinado contra à Covid-19 primeiro, nem como será levada a cabo toda esta operação.

Ainda assim, o ministro da Saúde Salvador Illa já veio dizer que, à partida, os profissionais de saúde, os idosos — em particular os utentes dos lares — e os funcionários do lares estão no topo de lista. À medida que foram chegando mais vacinas, serão imunizados os idosos que vivam em suas casas, mas que tenham uma maior probabilidade de terem complicações, e os doentes crónicos.

Na elaboração desta lista, os especialistas não terão apenas em conta critérios éticos, ou seja, proteger os mais vulneráveis à Covid-19, lê-se no ABC. Serão também equacionados fatores económicos, pelo que os trabalhadores que não tenham possibilidade de fazer teletrabalho são dos grupos preferenciais na administração das vacinas.