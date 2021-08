Mas isso traz um problema que se reflete no número de mortes: a incidência é dominada pelos jovens entre os 10 e os 30 anos, mas isso traduz-se nos mais velhos. “Se olharmos para a distribuição da vacinação por faixas etárias, vemos que os grupos dos 10 aos 19 e dos 20 aos 29 são os que têm menor taxa de cobertura vacinal“, indica o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Carlos Antunes. Ou seja, “são os que estão mais expostos e têm um comportamento social de menor proteção”. Só que os jovens não contactam só com os seus pares e acabam por levar as infeções para outras faixas etárias.

Entre as 16.671 pessoas que ficaram infetadas, mesmo vacinadas, houve 91 mortes, até 26 de julho. “Mas 73 eram pessoas com mais de 80 anos — algumas delas tinham 100 anos e todas elas tinham muitas comorbilidades”, explica Manuel Carmo Gomes, acrescentando: “Enquanto continuarmos com incidência alta, vamos continuar a ter muitos idosos infetados. Uma pequenina proporção deles vai morrer. É inescapável. A única maneira de resolver isto era reduzir para metade, um terço, o número dos novos casos”.

Além disso, o especialista, que faz parte da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, alerta para outro ponto: as faixas etárias dos mais idosos estão praticamente com 100% de vacinação completa. Portanto, “à medida que a vacinação avança, cada vez mais a proporção de mortos é entre pessoas vacinadas”. Ainda assim, lembra: “Quando fazemos a comparação com o ano passado ou com março, estão a morrer menos pessoas por cada mil que são infetadas”.

Vem aí uma nova onda? Aumento de casos é expectável, mas não será tão “preocupante” como no inverno passado

Como é que vai evoluir este equilíbrio? O planalto vai manter-se por muito tempo? Ou a linha vai começar a ter uma trajetória decrescente? Ou ascendente? “É evidente que, com o tempo, a vacinação vai aumentar ainda mais. Mas também é evidente que, à medida que nos aproximamos do outono, o número de contactos entre nós, contactos capazes de transmitir, também vai aumentar — por exemplo, com o regresso às aulas e com a maior frequência dos transportes públicos”, começa por explicar Manuel Carmo Gomes.