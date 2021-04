Ora, a única medida que se diferenciava tão significativamente entre as faixas etárias era mesmo a vacinação: o sucesso no controlo da Covid-19 foi maior nas populações que recebiam a vacina e mais modesto naquelas onde havia menos gente vacinada. Se as medidas do confinamento fossem as únicas a ter um impacto no país, esse efeito era semelhante em todas as faixas etárias.

A fim de saber mais sobre o impacto da vacinação na população, o Instituto Gulbenkian de Ciência prepara-se para, a partir da próxima semana, repetir o exercício realizado entre os profissionais de saúde nos trabalhadores docentes e não docentes. O objetivo é perceber como esse impacto varia em função dos grupos populacionais, mas também em função da vacina: enquanto a maioria dos profissionais de saúde receberam a vacina da Pfizer, o primeiro grupo de funcionários das escolas a serem vacinados recebeu a AstraZeneca — o segundo já recebeu uma diferente, depois da limitação da vacina da Oxford a maiores de 60 anos.

O instituto também tem marcada para terça-feira a apresentação dos resultados referentes à eficácia da vacinação num lar de Almeirim, onde praticamente todos os indivíduos receberam a vacina da Pfizer. Mas o estudo está em fase de alargamento e embarcará também uma clínica onde foi administrada a vacina da Moderna, assim como outros hospitais que já tenham distribuído AstraZeneca.

Cientistas calculam poupança de vidas com a vacinação

Mas não importa apenas vacinar: interessa também que a vacinação seja o mais veloz possível. O Instituto de Saúde Pública serve-se de uma série de equações para modelar os internamentos e as mortes que se poupam em determinados cenários: alimentando os cálculos com os valores do R(t), da taxa de letalidade e com a eficácia da vacinação, as equações revelam o impacto da vacinação na situação epidemiológica do país.

Descobriu-se que, mesmo com um R(t) na ordem dos 1,35 após o desconfinamento — muito acima do valor atual e nos níveis mais preocupantes da matriz de risco do Governo, o impacto da vacinação no ritmo em que ela está a decorrer preveniria 145 mil casos positivos de infeção pelo SARS-CoV-2, 9.000 internamentos por complicações relacionadas com a Covid-19 e 2.300 mortes pela doença provocada pelo coronavírus.

Mas se o ritmo da vacinação fosse mais rápido, mesmo com um R(t) tão alto como o teorizado pelos especialistas, já se poupavam 300 mil casos de infeção, 19 mil internamentos e 4.500 óbitos por Covid-19. Em Portugal, embora o ritmo da vacinação esteja constrangido pela capacidade de entregas das farmacêuticas e pelas contra-indicações que entretanto foram descobertas nos medicamentos, o R(t) é inferior a 1 e a poupança também é significativa.