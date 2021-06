Nas duas portas de acesso do centro de vacinação do Cerco, no Porto, – uma destinada às primeiras doses e uma outra para as segundas tomas — está afixado esta sexta-feira um papel onde se pode ler: “Hora aberta a partir dos 50 anos do nosso agrupamento (Bonfim, Campanhã e Paranhos)”. Há exatamente dois dias, esta não era a regra aplicada naquele centro pelos profissionais de saúde — na passada quarta-feira vários jovens a partir dos 18 anos foram vacinados no local, algo que só deveria acontecer a partir do dia 4 de julho. O caso já está a ser investigado pelas autoridades, mas há profissionais de saúde que defendem a solução adotada pela diretora executiva do ACES – Porto Oriental, que entretanto já pediu a demissão.

Tudo começou com um anúncio publicado no site e nas redes sociais da Junta de Freguesia de Campanhã, que dava conta de uma vacinação aberta, sem qualquer indicação de idades, nos dias 23 e 24 de junho, entre as 17h e as 19h30. “Celebre o S. João no centro de vacinação!”, lia-se no convite assinado pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Porto Oriental. Ernesto Santos, presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, esclareceu ao Expresso que “a única coisa que [fez] foi publicar no Facebook da Junta um post a pedido da diretora do ACES local a anunciar dois dias de vacinação ‘Porta Aberta’ ao final dos dias 23 e 24 de junho”, afirmou, acrescentando que “se foi um caso excedente de doses de vacina” até concorda com a opção de um regime de vacinação livre.