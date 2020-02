[em atualização]

Posso viajar nesta altura? E que países devo evitar?

Os viajantes não precisam de cancelar as viagens já agendadas, mas devem ter em conta as restrições que estão a ser implementadas por algumas companhias aéreas quando estiverem a planear as próximas férias ou saídas do país. A OMS continua a afirmar que não devem existir restrições a viajar, de forma geral, recomendação que abrange muitos sítios na China. O risco de contágio “é baixo em muitos países” e o epicentro do surto continua a ser a província de Hubei.

Porém, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tal como divulgado no Portal das Comunidades Portuguesas, desaconselha todas as deslocações à província de Hubei e viagens “não essenciais à China”, uma recomendação sem caráter vinculativo que tem por base os “potenciais riscos para a saúde pública e as presentes limitações à circulação no país, incluindo ligações aéreas domésticas e internacionais”.

Em Itália, onde, nos últimos dias, foram detetados múltiplos focos da doença em diversas regiões do país — incluindo Lombardia, Emília-Romana, Piemonte, Veneto, Toscana, província autónoma de Bolzano, Ligúria e Palermo —, as autoridades adotaram medidas específicas para restringir a circulação de pessoas em algumas províncias (é o caso de Lombardia). Foram por isso encerrados, de forma preventiva e em diversas regiões, “serviços públicos, atividades comerciais não essenciais, atrações turísticas, escolas, liceus, universidades, museus, igrejas, salas de concerto e estádios”, tal como se lê na página do MNE.

É seguro viajar para a China, para a Singapura, para a Tailândia? É uma das perguntas que surge num vídeo publicado pela OMS, a 12 de fevereiro, no que diz respeito a dúvidas dos viajantes. A resposta é a seguinte: as pessoas devem evitar as regiões na China que estão atualmente em quarentena, sendo que outros países são seguros, considerando que as medidas de segurança individuais são tidas em conta e que se confirme junto das companhias aéreas as restrições existentes, uma vez que algumas delas já reduziram ou suspenderam voos para países asiáticos. No vídeo da OMS afirma-se ainda que também as viagens em cruzeiros não devem ser canceladas, assumindo que as precauções necessárias são tidas em conta.

Em declarações à RTP, Graça Freitas, da Direção-Geral de Saúde, pediu a quem viajar para se informar antes da viagem. “Quem viajar, porque acha que deve viajar para outros sítios apesar dos riscos, informe-se antes da viagem. Deve perceber qual é o estatuto desse país em relação ao coronavírus e, uma vez chegado ao país, inteirar-se sobre quais são as recomendações das autoridades de saúde do país. Isto é um conselho muito importante: seguir o que dizem as autoridades do país para onde se vai em cada momento porque elas sabem o que estão a fazer.”