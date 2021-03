Por causa disso, convém explicar: uma coisa são telemóveis topo de gama que todos os anos são anunciados, outra é a gama média, que são os produtos mais comprados pelos consumidores. Os flagship costumam estar apetrechados com todas as inovações, seja reconhecimento facial, processadores mais rápidos ou, ultimamente, antenas 5G. Outra coisa são as gamas médias de smartphones, principalmente no caso dos que utilizam o sistema operativo Android, da Google, que é dominante no mercado.

Como explica o analista, “o que a maior parte das pessoas não percebe é que os fabricantes que estão a vender telefones com 5G a preços atrativos fazem-no porque reduziram as especificações dos telefones”. No fundo, é como comprar um computador. A maior parte das vezes não vale a pena querer ter uma máquina com a última novidade quando existe outra oferta mais antiga com o mesmo valor que, no geral, tem os componentes superiores, apesar de não ter a tal novidade.

Porque é que ainda não há 5G em Portugal?

A resposta é muito portuguesa: o processo está atrasado. Porquê? As operadoras criticam a reguladora do setor, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), e também há a justificação de que a pandemia da Covid-19 afetou este processo. No entanto, isso não quer dizer que esteja parado. Pelo contrário, está nas fases finais. Ou, pelo menos, é o que se espera.

Neste momento está a decorrer um leilão que tem como propósito a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz. Sem entrar em demasiados pormenores técnicos, é através destas frequências que o 5G vai funcionar. Ou seja, para as operadoras poderem lançar esta tecnologia têm de ter direitos de utilização das faixas. Quem paga mais, fica com a concessão para a utilizar.