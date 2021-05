Ao mesmo tempo que recolhiam provas, o telefone do piquete da PJ voltou a não parar de tocar com centenas de chamadas de pessoas a contar que Sandro já tinha sido violento para outra pessoa, já tinha agredido alguém no trabalho ou que já tinha tentado matar alguém. “Começa este fenómeno social inverso. E mais uma vez temos de verificar tudo”, conta um inspetor.

Lidar com a curiosidade de amigos e familiares é também outro desafio que enfrentam. “Todos os dias, chegamos a casa e as pessoas que vivem connosco só fazem perguntas e nós simplesmente não queremos falar sobre isto“, conta um dos inspetores. Um ano depois do crime e já depois de Sandro ter sido condenado à pena máxima, o caso da morte de Valentina continua a estar bem presente na PJ de Leiria. Com a cabeça apoiada na mão, um dos inspetores da brigada de homicídios atira: “Ainda há dias estava a falar com uma pessoa no âmbito de uma investigação, começou a olhar para mim e disse: ‘Eu vi-o na televisão por causa do caso da Valentina'”.