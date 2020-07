Valter Hugo Mãe era há muito um admirador da obra plástica e poética de Artur do Cruzeiro Seixas quando começou a trabalhar na Quasi. A publicação da poesia do artista foi desde logo uma iniciativa que procurou levar a cabo na editora e que concretizou no início dos anos 2000, publicando os três primeiros volumes da sua obra completa. Valter Hugo Mãe era então “um mocinho”, que foi recebido com todo o entusiasmo em Lisboa pelo velho mestre, que sem pestanejar depositou nele toda a confiança e lhe passou para as mãos os papéis que guardava em resmas meticulosamente arrumadas numa estante de parede sobre o telefone.

A imagem da pilha de folhas A4, guardadas “à espera que alguém se enternecesse com aquilo”, é uma das que hoje, passados 20 anos, vem à cabeça do também escritor, que lançou há dias uma nova edição dos três volumes que saíram pela Quasi no âmbito da coleção que dirige na Porto Editora, a “elogio da sombra”. É também a “alegria” de Cruzeiro Seixas por alguém finalmente se lembrar dos seus poemas que Valter Hugo Mãe recorda melhor. Essa alegria mantém-se ainda hoje, porque, para o artista, que celebra os seus 100 anos em dezembro, a sua poesia permanece “um mistério por revelar, um mistério por revelar a ele mesmo”.

“O curioso é ele encarar os próprios poemas como se os não soubesse ler, como se estivesse à espera de alguém que os venha ler com ele, para aprender sobre eles. E a edição tem essa importância, a importância de trazer a conversa em torno dos poemas, como se ele estivesse à espera que alguém lhe explicasse o que aquilo é”, afirmou o autor numa entrevista ao Observador sobre a poesia de Cruzeiro, o trabalho como seu editor e a sua recusa em aceitar, mesmo aos 100 anos, a velhice que teima em chegar.

A publicação da obra poética de Cruzeiro Seixas na “elogio da sombra” inicia-se no ano em que ele faz 100 anos. É uma forma de o homenagear?

A coleção foi criada no ano passado e uma das minhas primeiras intenções era recuperar a poesia do Cruzeiro Seixas que, desde que a tinha editado no tempo da [editora] Quasi, não tinha sido trabalhada. Portanto, já tinha essa intenção, mas no ano passado era demasiado cedo para se conseguir [lançá-la]. A obra é extensa.

Vão ser quatro volumes, não é? Este é apenas o primeiro.

Sim. Um dos volumes ainda precisa de ser organizado. O trabalho que envolvia recuperar a poesia completa não permitiu que nos lançássemos a esta edição no ano passado, mas este ano era inevitável, assim me parecia, ao coincidir com o ele completar 100 anos. E fico muito contente que faça parte da celebração do seu século, porque, devo dizer, ainda que ele seja muito conhecido como artista plástico e a sua arte plástica seja visível e aclamada, ele tem uma alegria — acho que a palavra certa é essa — muito especial com a poesia. O entusiasmo dele com a edição dos poemas é um entusiasmo de menino mesmo. Como se fosse fosse fazer alguma coisa que o surpreende, e o maravilha mesmo. Vejo isso nas exposições, mas nas artes plásticas parece que há um domínio do qual ele já espera menos ou que ele reconhece mais. Na poesia, parece que ele está à espera que aconteça alguma coisa que nunca aconteceu.

Na receção da sua poesia ou em relação ao seu próprio trabalho?

É assim uma coisa dele mesmo. Ao fim destes anos todos, ele ainda lida com os poemas como um mistério por revelar, um mistério por revelar a ele mesmo. Por isso, quando são editados [há uma alegria]. Isso aconteceu-me quando os editei [pela Quasi], há quase 20 anos, o frenesim dele foi o mesmo. Há qualquer coisa na poesia dele que é muito inexplicável para ele próprio e, quando se mexe nos poemas, sinto que ele fica como se finalmente viesse alguém brincar com alguma coisa que ele espera dividir há muito tempo. [É] como uma criança que quer dividir um brinquedo, que quer jogar um jogo com alguém e não tem encontrado muito com quem.

Mas o curioso é ele encarar os próprios poemas como se os não soubesse ler, como se estivesse à espera de alguém que os venha ler com ele, para aprender sobre eles. E a edição tem essa importância, a importância de trazer a conversa em torno dos poemas, como se ele estivesse à espera que alguém lhe explicasse o que aquilo é. É muito engraçado, porque ele coloca-se sempre na posição de a arte ser uma forma de superação absoluta, de uma certa transcendência. É algo que nos transcende a todos, que vem de um lugar que nos maravilha, porque não corresponde ao comezinho da vida. E ele com a poesia tem muito isso. Fica francamente maravilhado, como se estivesse a ver alguma coisa que nunca viu.