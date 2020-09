Numa altura em que a crise pandémica ameaça parar novamente o país, Francisca Van Dunem quer fazer avançar o combate à corrupção com uma aposta na prevenção e em medidas cirúrgicas que permitam uma maior colaboração entre a Justiça e os arguidos — além de uma aceleração dos tempos dos julgamentos, sempre morosos, dos processos de crime económico-financeiro.

Numa manhã soalheira e com o rio Tejo ao fundo, a ministra da Justiça explicou ao Observador as medidas centrais da sua Estratégia Nacional Contra a Corrupção e não fugiu aos temas da atualidade. Comentou de forma original o apoio polémico do primeiro-ministro António Costa à candidatura de Luís Filipe Vieira ao Benfica em vésperas de o dirigente desportivo ser acusado na Operação Lex e defendeu que a lei atual pode permitir uma atenuação especial da pena para Rui Pinto. Mais: a propósito do caso do ex-hacker, a ministra da Justiça defende que os conceitos de prova proibida (que impedem que a informação recolhida ilicitamente por Rui Pinto possa ser utilizada em processo penal) devem evoluir para que seja possível encontrar um equilíbrio entre a privacidade e o acesso à prova. Pelo meio, avaliou como muito positiva a experiência do Tribunal Central de Instrução Criminal, recusando mexer no tribunal onde trabalham Carlos Alexandre e Ivo Rosa, mas defendendo medidas que melhorem o funcionamento daquela instância. Sobre as eleições presidenciais, segue o conselho de recato dado pelo primeiro-ministro: “O meu voto nem às paredes confesso”

Temos connosco a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, no programa “Sob Escuta” da Rádio Observador, para analisar a Estratégia Nacional Contra a Corrupção proposta pelo Governo. A grande aposta passa pela prevenção, com enfoque nas escolas e em ações de formação dos dirigentes e dos funcionários públicos. Em que medida a prevenção pode ser eficaz no combate a esta grande corrupção?

Nunca imaginei estar “Sob Escuta”, mas já que me coloca nesse contexto terei de agir em conformidade… (risos). Se formos capazes de formar cidadãos responsáveis, conscientes dos seus deveres e, sobretudo, ligados a uma lógica de integridade e de interesse pelo bem comum, seguramente que faremos um bom caminho no que diz respeito à prevenção da corrupção. Sei que há muitas pessoas que entendem o contrário, nomeadamente que a estratégia devia partir da repressão e não da prevenção.

A questão é que a prevenção só tem resultados a longo prazo. Os resultados educativos não são imediatos.

É verdade. Mas estamos a ir à raiz do problema — que tem uma origem histórica, sociológica e cultural. Nós vivemos durante muitos anos numa lógica de que passar à frente de alguém era simplesmente ser mais esperto. Pedir uma cunha ou favor a alguém que conhecíamos — tudo isso era um comportamento normalizado. Portanto, precisamos de fazer uma inflexão nessa lógica cultural.

Considera que há a ideia de uma normalização da corrupção instalada na sociedade portuguesa?

Sim, diria que sim. Em muitas circunstâncias, há agentes que podem não ter noção de que o seu comportamento é impróprio. Por isso mesmo, temos uma grande preocupação com a formação de dirigentes e de funcionários públicos ao nível da compreensão de determinados comportamentos que, apesar de não serem explícitos, podem significar uma aproximação de tentativas de práticas corruptivas.