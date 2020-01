Vantagens (altamente) elétricas

Frota elétrica? Uma aposta vencedora

Os automóveis elétricos têm um preço muito competitivo, especialmente, para as empresas. Em grande medida graças ao chamado Incentivo Verde, no valor de 2.250€, atribuível na aquisição de uma viatura particular, ou até cinco viaturas quando se trate de uma empresa. Depois existem incentivos fiscais como a dedução do IVA da aquisição, do aluguer de baterias quando aplicável, das manutenções e da eletricidade. Além disto, os automóveis elétricos não pagam Imposto Único de Circulação (IUC) e também não estão sujeitos a tributação autónoma. Acrescem as vantagens no estacionamento, gratuito ou com descontos em algumas cidades. Em Lisboa apenas precisam de ter o Dístico Verde da EMEL, que pode ser adquirido por 12€ e é válido por um ano.

As vantagens financeiras, a consciência ambiental e o prazer de condução são motivações de compra a ter em conta no momento da transição. Os automóveis elétricos “são automáticos, silenciosos, muito agradáveis e práticos de guiar. Por ter menos componentes que os carros com motores de combustão, um elétrico com 100.000 Km tem incomparavelmente menos ruídos parasitas que um Diesel”, constata João Fonseca, da GoEasy, acrescentando que “muitos modelos são autênticas montras tecnológicas, o que constitui um fator de atração.”

A GoEasy é uma empresa que atua nas plataformas TVDE (Transporte de passageiros em Veículos Descaracterizados via plataforma Eletrónica) e no setor do Turismo, assegurando também serviços de transfer ao aeroporto e passeios turísticos. Conta atualmente com 10 viaturas elétricas Renault Zoe na sua frota, que também inclui 10 viaturas a gasóleo. Com uma garagem própria para recarregar os automóveis, a aposta num local com tomadas convencionais revelou-se financeiramente mais proveitosa do que ficar dependente dos postos públicos.