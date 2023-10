Poucos escritores têm capacidade para explicar com clareza e interesse os mecanismos da escrita. O romance ou a poesia parecem escapar à celebre definição de ciência dada por Aristóteles na Metafísica: se um artesão sabe fazer por imitação, o cientista sabe fazer porque conhece a causa das coisas.

Em literatura, porém, as causas não parecem suficientes. Há críticos com uma sensibilidade literária inatacável, que sabem explicar, passo por passo, o que é verdadeiramente novo num autor ou que sintaxe é que nos leva a reagir de determinada maneira, que têm o condão de traçar genealogias literárias tão intrincadas que nos revelam, no complexo rosto dos romances, as caras diferentes de pais e avós vindos dos quatro cantos do mundo, mas poucos desses críticos, tão capazes de perceber retrospetivamente os processos criativos de uma obra de arte, conseguem produzir uma tendo apenas as causas na mão. Sainte-Beuve, Steiner, James Wood, os exemplos são como a descendência de Abraão: incontáveis.

Por outro lado, a quantidade de escritores que não parece estar sequer à medida do que escreve, que transforma, quando fala delas, as suas próprias palavras numa banalidade sem nome, também não deixa de impressionar.

