É isto que acontece também com a estrutura do SARS-CoV-2 quando sofre uma mutação, compara Miguel Castanho, bioquímico do Instituto de Medicina Molecular. A mutação E484Q significa que o ácido glutâmico, o aminoácido (peças que compõem as proteínas) que existia na posição 484, foi substituído por outro composto — a glutamina. E no caso da mutação L452R, na posição 452, a leucina foi substituída por uma arginina. Isto podia não significar nada e resumir-se apenas a particularidades microscópicas do vírus. Mas não será esse o caso.

É que, como os novos aminoácidos têm cargas elétricas diferentes dos que lá estavam antes, toda a proteína S foi obrigada a reajustar-se para acomodar as novas peças — tal como o nosso colar de ímans tem de se reajustar se um deles for substituído por outro com carga diferente. O problema é que isso determinou que a proteína S da variante indiana tivesse configurações diferentes, e mais vantajosas para ele, em duas partes críticas: aquela que encaixa com o recetor das células, tornando-o mais infeccioso, e aquela a que os anticorpos contra o SARS-CoV-2 se unem, tornando-o mais resistente à resposta imunitária — tanto a induzida pela vacina, como a produzida após uma infeção natural.