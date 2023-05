Na noite de 6 de maio de 1980, quando Rui Rodrigues entrou de arma em punho no cockpit do Boeing 727 da TAP com destino a Faro e deu a ordem que havia de desviar o avião para Madrid, o mundo já estava mais do que familiarizado com a pirataria aérea. E Portugal, país onde naquela terça-feira se vivia a sério o primeiro desvio de sempre de um avião comercial (o primeiro desvio de facto aconteceu em 1931, no Peru) não destoava.

Mas desde 10 de novembro de 1961, dia em que seis revolucionários anti Salazar, encabeçados por Hermínio da Palma Inácio, cumpriram o plano desenhado por Henrique Galvão (que meses antes já tinha tomado de assalto o paquete Santa Maria) e desviaram o voo da TAP de Casablanca para Lisboa, não mais tinha tornado a falar-se em pirataria aérea em português. Por isso, apesar de a Operação Vagô, como ficou conhecida, estar ainda fresca na memória do país, a comemorar seis anos do fim da ditadura, na altura não faltavam eram notícias de outros desvios, só que de outras latitudes.

Desde que Palma Inácio irrompeu pelo cockpit do “Super-Constellation” da TAP e obrigou o piloto a descrever círculos sobre a Grande Lisboa, despejando por uma janela de emergência milhares de panfletos da Frente Antitotalitária dos Portugueses Livres no Estrangeiro, os sequestros de aviões, por motivos políticos mas não só, nunca mais tinham cessado… lá fora.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.