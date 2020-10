Entrevista em São Miguel, Açores

Falta um dia e meio de campanha, e o candidato do PS à presidência do governo regional dos Açores desce a pedreira do Nordeste, na ponta oriental da ilha de São Miguel, com a passada larga do costume. É engolido pelo verde dos campos à sua volta, porque pessoas há poucas para cumprimentar. É lá em baixo, num muro à beira da estrada engolido por essa mancha verde e azul (com o mar ao fundo) que o também Presidente do Governo regional dá uma curta entrevista ao Observador.

Um carro ou outro passa, e vários são os gatos que, passando ali à volta, se vão entrelaçar nas pernas de entrevistadora e entrevistado, mas Vasco Cordeiro não sai do mesmo registo: não equaciona outros cenários que não o da maioria absoluta, e rejeita extrapolar para acordos futuros o entendimento que o CDS na região tem tido com o PS na Assembleia Legislativa. “O pior cenário que podia acontecer aos Açores” era esse, o que põe o PS a olhar para a esquerda ou para a direita, preocupado em governar à vista, alerta. Ou seja, só com maioria absoluta é que o PS dá estabilidade aos Açores. É esta a mensagem de campanha dos socialistas, numa altura em que a única sondagem divulgada aponta para a reedição da maioria, mas por um triz.