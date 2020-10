Nasceu no Porto numa família de advogados, ainda estudou direito, mas acabou por trocar o curso pela restauração. No final dos anos 80, Vasco Mourão começou por ter um bar de praia com um amigo, seguiu-se a sua primeira experiência gastronómica a dirigir um restaurante na baixa, isto numa época em que o lazer e a animação portuenses se dividiam entre a Ribeira e a Foz.

Os dois projetos dependiam da meteorologia e o sonho de Vasco em abrir um negócio à prova de inverno localizado na sua área de residência, a Foz, ganhava dimensão. Em 1995 surge o Cafeína, um restaurante influenciado pela gastronomia francesa na cozinha portuguesa, requintado, sofisticado e diferente do que existia.

Dois anos depois, o empresário compra um edifício do outro lado da rua, dá-lhe um toque oriental e inaugura mais um restaurante, o Terra. “A minha intenção sempre foi ter uma oferta diferenciada, que as mesmas pessoas pudessem variar dentro do mesmo bairro, ir a sítios com conceitos diferentes, com preços diferentes e com posicionamentos diferentes. O meu propósito é esse.”

No mesmo quarteirão, aposta num desejo antigo ao abrir um italiano, o Portarossa, e arrisca em algo descontraído que batiza com o seu próprio nome, a Casa Vasco. “Quando comecei nesta vida, percebi logo que tinha que confinar os negócios à zona onde vivo para poder ir a pé para todo o lado, e assim reduzir a parte mais chata que isto tem: as deslocações e o tempo que se perde com elas.”

Vasco Mourão não sabe cozinhar, nunca aprendeu, prefere gerir pessoas, espaços e custos. Com quatro restaurantes praticamente à porta de casa, regressa à baixa do Porto em 2017, primeiro com o Panca e depois com a Tasca Vasco, dois projetos que não vingaram. Um ano depois, vende parte do seu negócio global ao grupo José Avillez e juntos compram o espaço do antigo Café Progresso, o mais antigo da cidade, para lá instalarem um segundo Cafeína. Com a pandemia a parceria desfez-se e o espaço foi alugado à Casa Guedes, negócio famoso pelas suas sandes de pernil.

A Covid-19 obrigou-o a abrandar, fechou os restaurantes e remodelou-os, dispensou funcionários e rendeu-se ao takeaway, mas ainda não conseguiu calcular o prejuízo de forma rigorosa. “Acho que estava relativamente preparado para uma parte significativa das perdas, a parte que não estava preparada pedi ao banco”, confessa. Ainda assim, prepara-se para abrir um quinto restaurante na Foz ainda este ano. “A vida é assim, vejo isto como um desafio.”

Pragmático, autoritário e com “ímpeto para o negócio”, Vasco Mourão é atento aos detalhes, assume-se como um workaholic e não imagina o grupo Cafeína depois de si. Toma decisões algures entre a estratégia e a emoção, raramente se arrepende e vê nas crises financeiras e sociais “uma necessidade que obriga sempre as pessoas a melhorar”.