Diz Pulido Valente que foi na revista que ganhou o estilo “engorolado” que nunca perdeu e, de facto, o Tempo e o Modo marca uma etapa importante no seu percurso. Não só porque é a revista que marca a sua entrada no mundo da imprensa de que nunca mais saiu, mas também porque, em Portugal, só O Tempo e o Modo permitia que um jovem ganhasse o calo político e literário que Pulido Valente ganhou. O Tempo e o Modo era uma revista católica, embora Pulido Valente não o fosse. É fruto do entusiasmo pelo Vaticano II e as peripécias da sua vida atribulada estão contadas em vários lados, desde crónicas do próprio Pulido Valente, às memórias de Alçada Baptista ou ao livrinho de Benard da Costa sobre os “vencidos do Catolicismo”. O certo é que a revista, embora se debruçasse sobre problemas pastorais de uma maneira hoje um tanto datada, também se dedicava a outros assuntos em que Pulido Valente foi ganhando experiência.

Na revista escreveram Mário Soares e Jorge Sampaio, Vieira de Almeida, Eduardo Lourenço, Almeida Faria e toda uma geração política e literária que teve no Tempo e o Modo o seu veículo de oposição, quer ao regime, quer à cultura literária vigente. Entre o Estado Novo e o neorrealismo estava O Tempo e o Modo, devoto do personalismo de Mounier (embora sem o ler com grande consistência) e de Agustina Bessa-Luís, que na altura fugia ao cânone mais apertado que a revista vértice cunhava.

Ora, Pulido Valente nunca perdeu parte daquilo que fazia o charme de O Tempo e o Modo. Escrevia sobre política como se estivesse no meio de literatos e sobre tudo como se ir contra a opinião dominante fosse natural.