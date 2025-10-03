"Veja lá se vai votar, carago!" Pizarro implora por votos, receita Xanax a Pedro Duarte e afasta-se de linguagem de "guerrilha política"

“Veja lá se vai votar, carago!” O apelo, bem “à moda do Porto” — que Manuel Pizarro transformou em slogan — demonstra o drama de quem não desloca nas sondagens e precisa desesperadamente de mobilizar o eleitorado fiel e captar os indecisos. A última pesquisa publicada, apesar do empate técnico, dá o principal adversário, Pedro Duarte, em ligeira vantagem e há que deixar uma certeza nas ruas: nada está ganho. Pelo contrário. E quem vai a votos pela terceira vez sabe-o bem. Para isso, o candidato socialista vai usando todos os temas para se afastar de Pedro Duarte, colocando-se como o “candidato que não é de ocasião” contra o “representante do Governo”.
Passa pouco das 11h00 da manhã quando Manuel Pizarro percorre as ruas das Antas. Não deixa escapar um possível eleitor. Corre atrás de uma senhora que se esconde atrás de uma árvore só para lhe entregar um folheto (“Isto é literalmente correr atrás do eleitor“, grita-se da comitiva), entra em todos os cafés, não falha uma mesa. Se há uma pessoa, é para falar. Só poupa papel ou brindes em quem não vota no Porto. Debaixo do túnel que leva à Praça Velásquez, cruza-se com um conhecido. Abraçam-se efusivamente, com palmadas mútuas nas costas. Na despedida ouve um “senhor presidente”. É mais do que motivo para travar repentinamente. Nada está ganho e é preciso avisar todos: “Calma, que é preciso votar! É preciso toda a gente ir votar.”
O alerta repete-se vezes sem conta, sempre que ouve um “está seguro” ou “desta vez já está ganho”. A comitiva de Pizarro teme a euforia antecipada, que tantas vezes deixa os eleitores no sofá, e monta a narrativa para a contrariar. “A minha felicidade está na ponta da sua caneta”, responde Pizarro quando lhe desejam felicidades. “Não se esqueça que só faltam 10 dias, tem mesmo de ir lá”, suplica a outra pensionista. Àquela hora da manhã, são vários os que se sentam nos cafés e Pizarro, o candidato médico, tem até caixas de medicamentos para oferecer. “São um sucesso”, garante um elemento com meia-dúzia nas mãos.
Na rua, Pizarro é elétrico, comanda a comitiva, fala com todos e não deixa ninguém sem resposta. E até se move por superstições. Na arruada que já leva duas horas e ainda vai durar mais uma, entra num café porque lhe deram uma garantia: “Este senhor disse-me que sempre que a caravana do PS passa aqui e come um pastel e uma nata, vence.” É o que faz, não vá o diabo tecê-las.
Ainda que o espírito da campanha seja positivo e não aparente estar abalado pela sondagem, também se reconhece que, estando tudo tão empatado, é preciso acelerar e não perder o barco. E, acima de tudo, há a intenção de elevar o mais possível a marca “Manuel Pizarro”, tornando-a superior à do próprio PS, desde logo pelos independentes que levou para a lista e pelos rostos do movimento Rui Moreira que tem nas suas fileiras. Mais a mais, os estudos mostram que o candidato tem notoriedade e bons níveis de aceitação nas ruas, pelo que a opção da equipa de campanha é explorar essa vertente.
Pedido de voto útil “ainda é cedo”, mas Pizarro pede “uma oportunidade”
Para já, e depois de Pedro Duarte ter começado a apelar ao voto útil ainda na primeira semana de campanha, Manuel Pizarro recusou-se a fazer o mesmo caminho, argumentando que “ainda é cedo” para tal. Mas também não disse que esse dia não iria chegar. Neste momento, vai assumindo que quer “vencer as eleições” — independentemente do número de vereadores eleitos e se esse lhe permite ou não governar sem a oposição —, mas não fala em maiorias.
Na terceira candidatura a presidente da Câmara Municipal do Porto e depois de já ter admitido que, independentemente do resultado, vai ficar como vereador, Manuel Pizarro tem estado nas ruas a pedir “uma oportunidade”. As interações dão espaço a queixas sobre insegurança, policiamento ou habitação, Manuel Pizarro ouve e promete melhorias, contudo recusa fazer o discurso mais securitário (ou “musculado”) de Pedro Duarte. Por outro lado, nem sempre se consegue descolar do fato do vereador com pelouro quando esteve ao lado de Rui Moreira e foi responsável pela Habitação.
“Não esteve na câmara? Podia ter feito esse trabalho que agora está a prometer”, atira um eleitor sentado no Café Arcádia, indignado com os problemas da cidade. Manuel Pizarro, que tem procurado não hostilizar Rui Moreira — desde logo porque é um valioso ativo político para quem procura sentar-se no lugar do atual presidente da Câmara — procura amenizar o tom da pergunta. “Não é justo responsabilizarem-me… esse foi um bom mandato. Se for presidente pode responsabilizar-me”, sublinha Pizarro, deixando promessas a quem levanta problemas e apontando números de telefone sempre que há queixas mais concretas.
Vai levando com a “desilusão” de quem está pelas ruas da Invicta, tenta dar alento a quem está “desacreditado de toda a gente” na política e é perentório sobre a possibilidade de lhe serem assacadas responsabilidades: “Eu ando sempre por aqui, tenho de ter vergonha na cara”, garantiu, pedindo um “voto de confiança”. Um a um, vai jurando que haverá uma “mudança” — ainda que na comitiva de campanha se acredite que a passagem de testemunho de Moreira para Pizarro permitiria uma “continuidade” e uma “mudança tranquila”.
O doutor Pizarro receitaria Xanax a Pedro Duarte, o alvo preferencial
Quando se defende, o socialista aproveita sempre para fazer uma crítica a Pedro Duarte. Funciona com qualquer tema, já que Pizarro tem estado em plena tentativa de polarização. Tudo é motivo para criticar o principal adversário. E quando diz que anda sempre pelo Porto está automaticamente a comparar-se com Pedro Duarte, que acusou de ser “delegado do Governo”. Numa outra arruada pelo Centro Histórico, procura mostrar que é diferente do social-democrata e “não um candidato de ocasião”.
“O que está em causa é quem é que vai ser o presidente da Câmara do Porto e é essa escolha que as pessoas têm que fazer: se querem um representante do Governo de Lisboa ou um representante do povo do Porto? É uma escolha relativamente fácil. Eu sou, não há nenhuma dúvida, alguém que tem sempre os dois pés no Porto, que representa o Porto, com sotaque e a voz do Porto. Há outros candidatos que preferem ser representantes do Governo no Porto”, jurou.
Manuel Pizarro vai seguindo o guião: ataca Pedro Duarte, a solo e pela colagem constante ao Governo, e contra-ataca sempre que é atacado. Com a segurança a marcar a campanha, Pedro Duarte definiu o tema como a “prioridades das prioridades” e Pizarro argumentou que o mesmo tem uma “causa bem identificada: o consumo e tráfico de droga”. Não foi além disso, mesmo nas ruas não se atravessa. Quer que o assunto seja tratado de forma “séria” e sem excessos. Assim, em plena picardia entre candidatos, o assunto assenta que nem uma luva para o ataque político. Manuel Pizarro sugeriu que o social-democrata endureceu a linguagem nos últimos tempos e atirou: “Eu não estou em competição com a linguagem extremista do Chega.” Não disse se Pedro Duarte o fazia, só sugeriu.
Em bom rigor, o próprio candidato do PS já ouviu queixas sobre a falta de policiamento na rua, a pouca iluminação pública em várias zonas da cidade e ouviu até relatos de assaltos, mas insistiu na colagem da droga ao tema da segurança, assumindo que é preciso “uma maior visibilidade e proximidade do policiamento nas ruas, maior incidência de videovigilância e o melhor arranjo do espaço”. Seja como for, em plena farmácia do Centro Histórico da cidade, o médico Pizarro, questionado sobre que receita passaria a Pedro Duarte, não hesitou: “A julgar pelas últimas declarações, talvez um Xanax, para se acalmar.”
Resta saber se Pedro Duarte está disposto a “acalmar” a linguagem para atenuar a “guerrilha partidária”, como o adversário pediu, e se Manuel Pizarro vai ou não continuar com o tiro ao alvo permanente ao principal adversário, procurando distanciar-se e criar um fosso entre ambos.