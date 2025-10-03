"Veja lá se vai votar, carago!" Pizarro implora por votos, receita Xanax a Pedro Duarte e afasta-se de linguagem de "guerrilha política"

“Veja lá se vai votar, carago!” O apelo, bem “à moda do Porto” — que Manuel Pizarro transformou em slogan — demonstra o drama de quem não desloca nas sondagens e precisa desesperadamente de mobilizar o eleitorado fiel e captar os indecisos. A última pesquisa publicada, apesar do empate técnico, dá o principal adversário, Pedro Duarte, em ligeira vantagem e há que deixar uma certeza nas ruas: nada está ganho. Pelo contrário. E quem vai a votos pela terceira vez sabe-o bem. Para isso, o candidato socialista vai usando todos os temas para se afastar de Pedro Duarte, colocando-se como o “candidato que não é de ocasião” contra o “representante do Governo”.

Passa pouco das 11h00 da manhã quando Manuel Pizarro percorre as ruas das Antas. Não deixa escapar um possível eleitor. Corre atrás de uma senhora que se esconde atrás de uma árvore só para lhe entregar um folheto (“Isto é literalmente correr atrás do eleitor“, grita-se da comitiva), entra em todos os cafés, não falha uma mesa. Se há uma pessoa, é para falar. Só poupa papel ou brindes em quem não vota no Porto. Debaixo do túnel que leva à Praça Velásquez, cruza-se com um conhecido. Abraçam-se efusivamente, com palmadas mútuas nas costas. Na despedida ouve um “senhor presidente”. É mais do que motivo para travar repentinamente. Nada está ganho e é preciso avisar todos: “Calma, que é preciso votar! É preciso toda a gente ir votar.”

O alerta repete-se vezes sem conta, sempre que ouve um “está seguro” ou “desta vez já está ganho”. A comitiva de Pizarro teme a euforia antecipada, que tantas vezes deixa os eleitores no sofá, e monta a narrativa para a contrariar. “A minha felicidade está na ponta da sua caneta”, responde Pizarro quando lhe desejam felicidades. “Não se esqueça que só faltam 10 dias, tem mesmo de ir lá”, suplica a outra pensionista. Àquela hora da manhã, são vários os que se sentam nos cafés e Pizarro, o candidato médico, tem até caixas de medicamentos para oferecer. “São um sucesso”, garante um elemento com meia-dúzia nas mãos.

Na rua, Pizarro é elétrico, comanda a comitiva, fala com todos e não deixa ninguém sem resposta. E até se move por superstições. Na arruada que já leva duas horas e ainda vai durar mais uma, entra num café porque lhe deram uma garantia: “Este senhor disse-me que sempre que a caravana do PS passa aqui e come um pastel e uma nata, vence.” É o que faz, não vá o diabo tecê-las.

Ainda que o espírito da campanha seja positivo e não aparente estar abalado pela sondagem, também se reconhece que, estando tudo tão empatado, é preciso acelerar e não perder o barco. E, acima de tudo, há a intenção de elevar o mais possível a marca “Manuel Pizarro”, tornando-a superior à do próprio PS, desde logo pelos independentes que levou para a lista e pelos rostos do movimento Rui Moreira que tem nas suas fileiras. Mais a mais, os estudos mostram que o candidato tem notoriedade e bons níveis de aceitação nas ruas, pelo que a opção da equipa de campanha é explorar essa vertente.