Se fosse pela vontade do pai, Kepler Laveran “Pepe” de Lima Ferreira tinha sido cientista: o primeiro nome foi herdado do matemático alemão que, no século XVII, descreveu os movimentos dos corpos celestes; e o segundo é uma homenagem ao Nobel da Medicina de 1907, que estudou doenças provocadas por parasitas, como a malária. “Eu gostava muito de astronomia”, contou Anael Ferreira à página Torcedores em 2015.

Mesmo que o futuro de Pepe não tenha passado pelas caixas de Petri e pelos telescópios — nem sequer pela posição de ponta de lança que o pai lhe tentou incutir com a alcunha emprestada do antigo avançado da seleção brasileira —, o sucesso dentro de campo estava escrito nas estrelas. Aos 38 anos, três meses e 18 dias de idade, a resistência, fulgor e rapidez que ainda mantém fazem do defesa um dos pilares da Seleção Portuguesa.

Na criticada defesa da equipa frente à Alemanha, ele escapou, foi dos poucos a receber nota positiva (e alta) dos jornais estrangeiros. E é quase 100% seguro dizer que Fernando Santos contará com ele no decisivo jogo desta quarta-feira frente à França, para travar o poderoso ataque dos gauleses — provavelmente um dos melhores deste Europeu — para garantir que mesmo que Portugal não ganhe, o resultado seja suficiente para o apuramento para os oitavos de final. Aliás, há 5 anos, no Euro 2016, foi ele o homem do jogo na final que nos valeu o título europeu, precisamente frente aos franceses. Não o ter em campo, até podia dar ‘galo’.

Como é que, à porta das quatro décadas de vida, Pepe mantém essas características é um mistério cuja resposta pode estar guardada nos genes do futebolista e na própria história da sua vida. Domingos Gomes, responsável pelo departamento clínico do FC Porto entre 1976 e 1999 e antigo médico da UEFA e da FIFA durante 15 épocas, diz ao Observador que o defesa tem “uma pureza de estrutura que lhe permite ter um desenvolvimento muito grande e suportar bem as lesões”.