No Irão, o estratega militar Soleimani era uma das figuras mais amadas, um herói do regime. Prova disso foi o funeral do general, presidido por Khamenei e com a presença de milhares de iranianos nas ruas, que choraram a morte de um líder.

“A nossa vingança contra a América será terrível”, advertiu o presidente iraniano, Hassan Rouhani, depois da morte de Soleimani. “A vingança será severa”, tinha dito o líder religioso do país, Khamenei. Durante alguns dias, discutiram-se as formas como o Irão poderia vingar a morte do general. Os especialistas multiplicaram-se em teorias. Das mais previsíveis — o ataque a instalações americanas no Médio Oriente — às mais rebuscadas, como um ciberataque aos Estados Unidos ou uma guerra nuclear, tudo foi equacionado.

Na noite de terça-feira, as forças iranianas dispararam uma sequência de mísseis balísticos contra duas bases militares utilizadas pelos EUA no Iraque. Uma em Erbil, na região do Curdistão iraquiano, e outra na província de Anabar. O ataque não provocou nenhuma morte e causou danos estruturais limitados nas instalações.

Ainda assim, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, assegurou através do Twitter que “o Irão tomou medidas proporcionais de auto-defesa”, cumprindo as normas internacionais e atacando “a base a partir de onde foram lançados ataques cobardes armados contra os nossos cidadãos e oficiais”. Já o líder Khamenei descreveu o ataque como “uma chapada na cara” dos EUA e sublinhou que “o povo do Irão deu uma resposta esmagadora” — embora tenha admitido que “isso não é equivalente ao que eles nos fizeram”.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020