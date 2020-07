Dados mais recentes obtidos pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) sobre o panorama da restauração dão conta que 33% dos espaços de restauração associados a este organismo admitem pedir insolvência (outros 18% admitem que esse cenário será possível em breve). Se dúvidas existissem de que o setor atravessa um momento preocupante — que piorará assim que as moratórias e as medidas de proteção do governo perderem a validade –, números como este reforçam a certeza dessa realidade. Cruzando essa informação com os dados da OLX vê-se concordância com o cenário menos positivo, tal o aumento de espaços que são “colocados no mercado”, mas chega-se também à conclusão de que parece haver quase mais gente a procurar oportunidades de negócio do que as que vêm a sua empresa chegar ao fim.

“Não estamos com a pistola na cabeça”

A família de João Sousa vive da restauração há mais de 30 anos. Filho de José Manuel Varunca de Sousa, é um dos responsáveis pelo famoso Zé Varunca, embaixada da grande comida alentejana em Lisboa que veio de Estremoz para a capital em 2002 — na altura já tinha 21 anos de servir refeições no seu primeiro espaço ainda na cidade alentejana. Primeiro estabeleceram-se num espaço na zona da Parede, dois anos depois mudaram-se para Oeiras e volvidos outros dois anos juntaram a essa casa um outro espaço no Bairro-Alto — é este último que os enquadra neste artigo.

Clientes do espaço não conseguirão olhar para as fotografias do anúncio no OLX (que entretanto deixou de estar visível) e não reconhecer as cadeiras alentejanas e as mesas bem espalhadas do Zé Varunca do Bairro Alto. Ao Observador, João Sousa confirma que ele e a sua família decidiram colocar o espaço disponível para trespasse na plataforma de compra e venda online: “Tentámos reabrir no Bairro Alto no início de junho, estivemos lá uma semana e vimos que estava paradíssimo”, conta. Foi mais sensato voltar a encerrar e manter apenas em funcionamento a casa de Oeiras. Foi a crise que os fez querer abrira mão do negócio? Mais ou menos.