Apesar de a GNR ter registado, desde o início do ano, 11 crimes de burla relacionados com a vacinação, nenhum deles diz respeito à venda de vacinas na internet ou mesmo presencialmente. Em resposta ao Observador, esta força de segurança militarizada explicou que foram detetadas formas de atuação em que “o burlão aborda a vítima dizendo que irá ser notificada para ser vacinada e, a meio do diálogo, diz que necessita de desinfetar a moradia” com o objetivo de a roubar.

Houve ainda casos em que os suspeitos abordaram a vítima junto da sua residência, para “saber se já tinha a vacina contra a Covid-19”. “No seguimento do diálogo, pergunta se a vítima tem notas de 20 e de 50 euros, argumentando que essas notas necessitam de ser trocadas e ficarão fora de circulação”, explica a GNR. Desde o início do ano já “foram detidas em flagrante duas mulheres de 30 e 37 anos, no distrito do Porto, que se fizeram passar por médicas para aceder ao interior da residência da vítima e furtar bens”.

Polícia desmantelou rede na China que traficava vacinas falsas (como soro fisiológico) para África do Sul. É “o ouro líquido de 2021”

No início do mês, a Interpol anunciou o primeiro caso confirmado de vacinas falsas traficadas entre continentes. Em fevereiro, a agência estatal chinesa Xinhua noticiava a detenção de mais de 80 pessoas e a apreensão de cerca de três mil doses de vacinas falsas. Os suspeitos estariam a lucrar com o fabrico de vacinas contrafeitas já desde setembro de 2020.

Na altura, a polícia sabia que o objetivo era enviar o produto para o exterior, mas não conseguiu apurar com certeza qual era o destino das vacinas — embora tivesse suspeitas. Só no início de março é que a Interpol revelou que era África do Sul. A rede criminosa na China — com atividades em várias zonas como Pequim, Jiangsu ou Shandong— enchia as ampolas com soro fisiológico para contrabandear para aquele país, onde seriam vendidas como vacinas contra a Covid-19, de acordo com a polícia local e agentes da Interpol citados pela Time.