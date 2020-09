Artigo em atualização ao longo do dia

André Ventura chegou com uma hora de atraso, mas o palco estava à sua espera, numa tenda gigante na Quinta Nova do Degebe, em Évora. Na plateia, eram centenas os delegados, quase todos de máscara, mas sem respeitar o distanciamento físico em tempo de pandemia. Na abertura da II Convenção do Chega, André Ventura foi subindo a fasquia ao longo do próprio discurso: começou por dizer que queria ficar em segundo nas Presidenciais, mas acabou a dizer que tudo fará para ganhar na segunda volta a Marcelo. Começou por dizer que queria ficar em terceiro nas legislativas, mas logo acrescentou que queria ser também a terceira força autárquica em Portugal. Deixou ainda claro que não ia quer ir para o Governo com Rui Rio e conseguiu o momento mais apoteótico desta abertura quando atacou o Bloco de Esquerda.

O presidente do Chega vincou que nunca se irá “vergar ao sistema” e que não nasceu para “fazer fretes a nenhum partido, nem ao PSD nem a nenhum“. Tal como já tinha feito na rentrée do Chega no Algarve, Ventura reiterou que não nasceu para “negociações de lugares” e que, se se afastasse da sua “linha” — condição de Rui Rio para aceitar coligar-se com o Chega — até podia “ganhar o governo”, mas acabaria por “perder o povo de Portugal”.

André Ventura destacou que o Chega passou de partido criticado por todos a “partido com quem todos se querem coligar”. E que, por isso, passou de “partido que muitos achavam que não podia fazer a diferença a único partido que faz a diferença em Portugal” e de “partido que muitos diziam que não deviam ser legalizado, aquele que todos temem.”

O líder do Chega prometeu “dar tudo” o que tem “para ficar em segundo lugar nas Presidenciais de janeiro” e também “dar tudo” para que nas próximas eleições ficar em terceiro “e remeter o Bloco de Esquerda para o lugar que deve ter“. Foi aí que os delegados se levantaram e gritaram no momento mais apoteótico: “Ventura, Ventura, Ventura.” Dizia ainda, definindo uma meta para o mandato, que tem a “ambição de querer a segunda volta nas Presidenciais e ficar em terceiro nas legislativas e ser a grande surpresa nas eleições autárquicas do próximo ano”.

Mas minutos depois a fasquia subiria. Ventura não dizia só estar em condições de ser o “partido mais votado” do país e disse que queria ler no ecrã gigante da próxima Convenção, como epíteto do Chega, a indicação de que é o “terceiro partido com mais câmaras e mais presidências de junta” e acrescentou que tudo fará para em “janeiro derrotar Marcelo Rebelo de Sousa na segunda volta das Presidenciais.”

Na dramatização do discurso, Ventura voltou a dizer que está disposto a “dar a vida por isto”, queixando-se de da “difamação permanente em todo o lado” e de ataques “repteis”. E acrescentou: “Quanto mais nos atacam, mais força temos.”