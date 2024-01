Depois de semanas a prometer nomes vindos do PSD para as listas de candidatos às legislativas, o Chega organizou uma espécie de mini convenção para apresentar as linhas gerais do programa eleitoral e colocou os mais conhecidos dissidentes de PSD e IL a discursar. Uma espécie de montra de novas figuras que não esqueceu as antigas, em particular os deputados, e que deu espaço para algumas daquelas que serão as novas caras do partido a breve trecho.

O programa, que passou de nove para 200 páginas, só fica oficialmente disponível na próxima semana, mas Cristina Rodrigues, ex-deputada do PAN e coordenadora do documento, antecipou que vai ter mais de 500 medidas espalhadas por 25 compromissos do partido.

As bandeiras do costume não são para abdicar: houve espaço (e muito) para a corrupção, mas não com medidas concretas para a combater, para a justiça, para a habitação, educação, ensino e até cultura. Pelo caminho, o tema que continua a levantar a plateia, como já tinha acontecido na Convenção de Viana do Castelo, e que foi tocado por vários oradores: a ideologia de género — com a qual Ventura vai iniciar uma “luta sem tréguas” — e a ideia de que está instalada uma cultura woke que é para combater.

