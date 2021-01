André Ventura está satisfeito com o que a rábula sobre o batom vermelho de Marisa Matias provocou à esquerda. O líder do Chega acredita que o movimento de solidariedade que se gerou em torno da candidata do Bloco de Esquerda pode ter um efeito útil nos equilíbrios políticos: Marisa Matias, que seguia em perda, parece ter conseguido com este episódio um novo impulso; Ana Gomes, que se vinha afirmando como a candidata à esquerda em melhores condições de bater André Ventura, vê agora Marisa com força renovada para disputar eleitorado. No meio do caos que lançou para a campanha, Ventura sorri.

O momento não foi preparado, garantem fontes da campanha do Chega. Foi mais um exercício de improviso de André Ventura e acabou por ter um efeito inesperado. “A parte do ‘avô bêbado’ é que era… Não pode correr tudo bem”, lamentava ao Observador uma fonte do núcleo duro de Ventura à margem do jantar-comício em Viseu.