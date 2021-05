É um verdadeiro milagre que devemos olhar e não é um milagre meu ou só nosso, mas de todos os militantes, dirigentes e apoiantes do Chega. Nós fizemos um milagre em Portugal e é um grande orgulho para ser presidente neste milagre”.

A palavra “milagre” entrou pelo congresso de Coimbra adentro assim que foi exibido um vídeo sobre o crescimento do partido desde o ano da fundação, em 2019. Num céu azul, por entre as nuvens brancas, surgiu a frase “Chega. O milagre” e na sua intervenção de abertura André Ventura pegou na deixa e não a largou a mais, embandeirando com os resultados eleitorais em crescendo do partido em tão pouco tempo. E o maior salto foi até o que ditou este congresso antecipado, o que nos leva à ideia seguinte.

Viemos de Presidenciais onde quisemos deliberadamente alcançar o segundo lugar. Falhámos nesse objetivo e assumi essa responsabilidade. Esse é o ADN do nosso partido, que assume as suas responsabilidades, que tem ambição e nunca quer deixar de crescer. Alguns acharam uma loucura queremos ser um segundo lugar e estivemos lá tão perto. Assumimos essa responsabilidade e, mesmo nessa dificuldade, conseguimos meio milhão de votos . Passámos de uma votação de 1,3% para uma votação praticamente de 12% remetendo a esquerda e a extrema esquerda para a sua insignificância política”.

O objetivo das eleições Presidenciais saiu falhado e André Ventura não conseguiu ficar à frente de Ana Gomes, o que nos trouxe até este congresso, apenas oito meses depois da convenção de Évora. Ventura demitiu-se, voltou a candidatar-se e voltou a ganhar a liderança, sem adversários. Ainda que o resultado tenha ficado aquém, Ventura assinala que conseguiu “meio milhão de votos” e que isso, mais do que empurrar a esquerda para “a sua insignificância política”, tem uma leitura ainda mais ampla…

Não foi só remeter a esquerda e a extrema esquerda para o seu lugar onde sempre deveria ter estado. Foi pôr uma parede em tudo à nossa direita e estar muito perto, mesmo ali muito perto, do PS e da candidata socialista Ana Gomes. O que significa que podemos aspirar nas próximas legislativas a um resultado histórico muito perto daquele que os grandes partidos da nossa democracia têm em Portugal”.

As presidenciais podem ter obrigado a mais um congresso, mas para o líder do Chega também mostrou que o Chega mostrou que “veio para ficar”. E diz até que “Portugal nunca mais foi o mesmo depois destas eleições” já que ficou perto da “candidata socialista” — que não foi candidata do PS — Ana Gomes e que ainda traçou fronteiras à direita. No passado, enquanto líder do CDS, Paulo Portas usou a expressão “parede” precisamente para delimitar o extremismo — “À nossa direita, só há uma parede” –, agora o extremo da direita, André Ventura vangloria-se de ter emparedado o CDS e alguma direita. E na sua leitura isso significa que nas próximas legislativas pode subir a votação. Sem dizer, no entanto, que nas presidenciais o resultado de Ana Gomes não é o do PS e o resultado de Marcelo não é apenas o do PSD e do CDS somados.

O líder do PSD, muito mau líder do PSD Rui Rio, diz que temos de ser mais moderados. Eu fico sempre a pensar o que é sermos mais moderados. Temos de decidir o caminho que temos de fazer enquanto partido. Que caminho queremos seguir. Quando nos dizem que para chegar ao poder termos de ser mais moderados e equilibrados, temos de perceber sempre o que estão a exigir de nós. Se é para fazer o mesmo que outros partidos fizeram nos últimos 46 anos, não queremos ser mais moderados. Se é para ser uma espécie de CDS 2.0, não queremos ser mais moderados. Se é para sermos muleta do PSD, não queremos ser mais ponderados, por isso não, Dr. Rui Rio, nós não nos vamos moderar “.

O discurso foi pleno de ataques ao líder do PSD. Foi mesmo o mais atacado na intervenção de abertura de André Ventura que até ressuscitou o fim dos debates quinzenais, para acusar Rui Rio de não querer fazer oposição. “Chegou até ao ponto de acabar com os debates quinzenais na Assembleia da República porque o primeiro-ministro ficava muito desgastado. Se é isto que é ser oposição em Portugal, então eu vou ali e já venho”. Para Ventura, isso é ser “servente do PS”, coisa que o Chega nunca será, garante nesta divisão face ao PSD que não ficou por aqui. Não só disse a Rio que não vai moderar-se — como o social-democrata tem pedido como moeda de troca para entendimentos futuros com o Chega — como pede aos seu militantes que não lhe peçam para se “pôr de joelhos perante o PSD”. Aliás, o objetivo de Ventura neste ponto ficou claro: explorar todo o espaço à direita deixado em aberto por Rio.

Nunca passaria pela vergonha de ir ao chamado congresso das direitas dizer que não sou de direita e dizer que quero acordos com o primeiro-ministro socialista para que ele venha um dia depois dizer que não quer acordos nenhuns com quem fala com o Chega. A direita não se pode humilhar e a minha proposta é única: ir até ao fim com o mesmo radicalismo de sempre, doa a quem doer, até conquistarmos o Governo de Portugal”.

Ficou claro quem é o adversário principal do Chega nesta fase. E André Ventura não se fica pelo ataque, aproveita e estende-se para o terreno que Rio vai desocupando à direita com afirmações como a que fez na Convenção do Movimento Europa e Liberdade nesta semana que passou. Enquanto o líder do PSD vai afirmando, orgulhosamente, que não é de direita, o líder do Chega vai dizendo que isso é “uma vergonha”. Quando o líder do PSD se disponibiliza para negociar com o PS, o líder do Chega diz que isso é uma “humilhação”. E avança com a sua proposta, que não é “moderada” — isso avisa já — é, sim, “radical”.

Esse é o caminho que não consigo perceber. Aqueles que no nosso próprio partido acham que devemos ser uma cópia do PSD. Não compreendo. Este partido nasce da revolta profunda do estado em que estes dois partidos, o PS e o PSD, deixaram Portugal. Quando dizemos que devíamos ser iguais ao PSD, estamos a desonrar a nossa história , a nossa matriz e estamos a envergonhar os portugueses que votam em nós. Quero que fique claro neste congresso: não vamos pedir ao PSD para ser Governo. Os portugueses vão exigir ao PSD que o Chega seja Governo em Portugal”.

O inimigo interno de André Ventura não tem rosto, nem tem voz e nem se ouviu ninguém do partido dizer isto que o líder garante que alguns defendem no Chega. “Que devemos ser uma cópia do PSD”. Ninguém o assumiu, no Chega, desta forma, mas Ventura aproveita as vozes que diz ouvir para dramatizar a mensagem. Não saiu do PSD para fazer igual ao PSD no Chega e o seu objetivo não é ajoelhar-se perante o PSD, mas deixar o PSD de joelhos a pedir suporte ao Chega para conseguir ser Governo. Mais adiante, na intervenção, havia de acrescentar que dele não esperem negociações com o PSD: “Vamos impor, não vamos pedir. Vamos exigir”.

A noite começou a cair em cima do Bloco de Esquerda de tal maneira que mal a deputada foi envolvida num processo de moradas falsas, pirou-se do Parlamento. porque sabia que eu a ia enfrentar no primeiro dia. O tal partido que é tão contra a violência doméstica, mas quando tem um deputado envolvida em violência doméstica, ele é que é a vítima e não o agressor. Nós para isso temos uma palavra: vergonha. E vamos enfrentá-los no terreno deles, onde dói mais “.

Para o Bloco foi uma rajada de tiros e a partir da bancada onde se senta no Parlamento. André Ventura lembrou o caso da bloquista Sandra Cunha, que renunciou ao mandato de deputada por ter dado uma morada falsa, e também o de Luís Monteiro, o deputado que era também candidato do BE em Vila Nova de Gaia tendo abandonado esta candidatura depois de o seu nome ter sido envolvido num caso de violência doméstica. Durante o discurso ainda lembrou o caso de Ricardo Robles, o homem do partido que é contra a especulação imobiliária e que esteve envolvido em negócios nesta área. Explorar cada uma das fragilidades na ponta de lá do espectro político.

A ilegalização é algo que nos devia contorcer o espírito só de pensar nisso. Um partido democrático que fez tudo segundo as regras e a lei, este partido nunca pode permitir que este país entre no caminho da venezualização e não sei se não entrámos já. Quando vejo um PSD submisso e um PS a mandar em tudo…”

O tema da ilegalização do Chega junto do Tribunal Constitucional voltou a estar em cima da mesa na campanha das Presidenciais, com Ana Gomes a desencadear mesmo, depois das eleições, uma participação na PGR para extinguir o partido de André Ventura. Fernando Medina, no PS, também o defendeu, embora não tenha o apoio de António Costa nessa ideia. Embora não esteja nada de efetivo para acontecer ao seu partido, André Ventura viu ali um cenário com os elementos suficientes para carregar nas tintas contra os que querem acabar com o partido dos revoltados contra o sistema — é assim que define o Chega. E cola a esses mesmos partidos um certo comodismo e receio que o Chega venha mexer com esse conforto para justificar esta ação. E dá mesmo exemplos de situações que mostram as razões, no seu entender, para este comodismo, quando acusa o PS de “afastar a Procuradora-geral da República” Joana Marques Vidal, ou quando o acusa de “substituir os juízes do Tribunal de Contas ou o diretor da PJ” ou “de afastar ministros a seu bel-prazer”.

Temos autárquicas e não sei que resultado vamos ter, mas suspeito que vamos ter um grande resultado. (…) Estamos a conseguir ir buscar os portugueses de bem, os revoltados com o sistema, que querem efetivamente a mudança. As minha metas para as autárquicas, não sou de meias medidas , para nós o resultado aceitável é sermos a terceira força política porque este partido não nasceu para protestar, mas para ganhar.

Que este Congresso ia servir para definir objetivos para as autárquicas já se sabia, mas André Ventura aproveitou o primeiro discurso apenas para corroborar o que já se sabia e para insistir na necessidade de afirmação do Chega como terceira força política nas autárquicas. Ventura não diz que este é o resultado perfeito, apenas o “aceitável”, aquele que o partido precisa para se afirmar como um partido de Governo, que diz ser mais do que uma força de protesto e que quer “ganhar”. Mas não se fica por aqui. O líder anunciou que Chega está a crescer e a começar uma implementação local com base naquilo que a tem chamado “portugueses de bem”, as pessoas que estavam revoltadas, que querem mudança e que apenas conseguem ver uma alternativa no Chega.

Eu grito muito na Assembleia da República , mas grito porque estou chateado, chateado com o estado a que este país conseguiu chegar, chateado com o estado de humilhação, chateado com o estado da direita e da esquerda e às vezes dizem que chateado com toda a gente em geral. Mas é uma indignação que vem do coração , sentir que este país a cada dia que passa perde o lugar que devia ter. Se soubessem as lágrimas que sinto quando olho para jovens de 20, 21 ou 22 anos que me dizem que têm de emigrar porque cá já não têm as condições para poder prosseguir a sua vida ou quando vejo notícias que a Eslováquia ou a Eslovénia nos ultrapassaram economicamente. São lágrimas verdadeiras que sinto no meu coração. É essa dor que transmito para o Parlamento.

André Ventura aproveitou o discurso perante os militantes do Chega para justificar o comportamento que tem na Assembleia da República — onde já sofreu várias repreensões pelas palavras usadas — e apelar ao coração. O presidente do partido diz que se sente “chateado” com a direita, com a esquerda, com o estado a que o país chegou e que isso o leva a “lágrimas verdadeiras”, nomeadamente em temas como a emigração de jovens ou o crescimento económico de outros países em comparação com Portugal. Foi a parte do discurso mais sentimental, aquela em que Ventura quis apelar de facto ao sentimento e à compreensão dos seus seguidores.

Eu não concebo que políticos presos do meu país estejam na prisão a receber três mil euros por mês, não concebo. Não concebo que um primeiro-ministro que tem casas em Lisboa diga que não tem conta bancária, não concebo. Não concebo um país que acha que tem a justiça a funcionar quando a mim me condena em quatro meses e a José Sócrates está há anos para condenar pelo que quer que seja. Não é justiça, é vergonha.

A Justiça, uma das áreas em que o Chega quer mexer com mais rapidez, e uma das pastas que exige se chegar ao poder, não faltou no discurso. André Ventura voltou a atirar-se a António Costa com acusações de que primeiro-ministro não ter conta bancária mas tem “casa em Lisboa” — o que está já foi confirmado através do Fact Check que não é verdadeiro —, mas também a José Sócrates, comparando o caso da sua condenação no caso da família do bairro da Jamaica, que demorou quatro meses, à Operação Marquês. A passagem no discurso foi suficiente para Ventura e o Congresso voltarem a gritar a palavra “vergonha”.

Queremos muito governar Portugal, mas não o queremos pelos lugares e por isso nunca o faremos pela distribuição de lugares. A nossa vontade é transformar este país de tal maneira que fique irreconhecível. O que eu quero é deixar o país tão melhor para aqueles que vierem depois de mim, que fique um país irreconhecível que nós merecíamos ter tido. O país que nos prometeram os nossos pais e os nossos avós e que falharam. O país que nos prometeu a geração de Abril e que nos falhou. O país que nos prometeram os militares de Abril e que falharam. O país que tantos antes de nós prometeram e que não conseguiram concretizar. O meu objetivo e a minha missão nunca estarão concluídos enquanto não conseguir fazer o que Fernando Pessoa dizia que é que se cumpra Portugal. É isso que quero e não morrerei desta vida enquanto não concluir que Portugal se concretize como um grande país que é.

André Ventura diz que o que está em causa não são os lugares, mas ainda esta semana voltou a assumir — em declarações ao Observador — que quer a vice-presidência do Governo e quatro pastas no executivo — Administração Interna, Justiça, Segurança Social e Agricultura.

Nós temos de limpar este país e sei que isto não é bonito de se dizer, mas temos de o fazer. Mas ninguém tem a legitimidade que nós temos para criticar o nosso próprio país. Todos assistimos a um Tribunal de Instrução Criminal a limpar os crimes de um ex-primeiro-ministro como se não houvesse amanhã. Todos vimos presidentes de câmara a serem detidos ou presos por corrupção. Todos assistimos a isso impávidos enquanto alguns vão para o governo não para governar mas para se governarem a si próprios. Nós temos de limpar este país.

André Ventura não tem medo delas e usa-as sem pudor. Depois de “portugueses de bem” ou de “bandidos”, o líder do Chega assumiu no Congresso que é preciso “limpar este país”, nomeadamente com um novo ataque à Justiça, mais uma vez através de José Sócrates. Mas desta vez não se ficou pelo ex-primeiro-ministro, foi mais longe e falou de investigações com suspeitas de corrupção a presidentes de câmara e da forma “impávida” com que o país lida com esses casos. Ventura está ainda certo de que o Chega é o único com legitimidade para “criticar” o país.

Atacam-nos por não ser entusiastas de Abril, eu não sou, também não sou contra, mas não sou entusiasta de Abril porque a revolução que eu queria ver no meu país é a revolução que ia servir os interesses verdadeiros dos portugueses. Dizem que somos um partido demasiado popular, populista até e que nos interessamos muito pelas bases e que usamos muito a conversa de café. Nada me orgulha mais do que quando me dizem isso. Porque conversa de elites nós já estamos fartos há 46 anos (…). Era Francisco Sá Carneiro que dizia que nunca foi o povo que nos traiu, que foram sempre as suas elites, pois hoje se há representante real do povo português somos nós que aqui estamos e representamos os portugueses de bem verdadeiramente.

André Ventura transforma ataques em defesas e foi o que fez, mais uma vez. Muitos acusam o Chega de ser o partido das conversas de café e o líder do partido orgulha-se disso e escuda-se em Francisco Sá Carneiro para o justificar, ao dizer que “nunca o povo nos traiu”, mas pelo contrário, diz, a traição vem das “elites”. O Chega diz ser o “representante real do povo português” e pretende continuar a ser visto como tal. Ainda antes da justificação, Ventura distancia-se dos “entusiastas de Abril” ao assumir que não é, mas pelo facto de a revolução ter como intuito “servir os interesses verdadeiros dos portugueses”, o que na visão de André Ventura está longe de ter acontecido.

Nós temos uma oportunidade única que ninguém teve e eu agradeço muito a Deus ter-me sido colocado a mim nesta posição . Agradece-vos a vocês que me elegeram e a Deus que permitiu que eu estivesse aqui hoje nesta posição.

O agradecimento a Deus não faltou no dia do arranque do III Congresso do Chega. André Ventura admite ser crente e tem por diversas vezes agradecido a Deus estar na liderança do partido. Voltou a fazê-lo esta noite e aproveitou para dizer que o partido tem uma “oportunidade única” nas mãos de chegar ao poder e de mudar o rumo de Portugal. Depois de Deus, os militantes. O agradecimento ao partido.