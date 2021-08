André Ventura tem 38 anos e tendo em conta o plano de vacinação contra a Covid-19 já podia ter as duas doses da vacina. Mas decidiu não o fazer. Não é uma opção definitiva, garante, nem tem motivações políticas, diz também. É uma opção unicamente pessoal, assegura. Seja como for, Ventura, que reconhece existir uma “frente anti-vacinas muito forte” entre o seu eleitorado, não é caso único na cúpula do partido: há dirigentes vacinados e não-vacinados por vontade própria. Mas a questão, insistem, nunca foi discutida internamente.

No domingo, o líder do Chega revelou estar infetado com Covid-19 depois de ter testado positivo em dois exames rápidos. Esta segunda-feira, o teste PCR indicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou que o líder do Chega está positivo. Ventura tem sintomas ligeiros, nomeadamente tosse e dores nas costas, e irá cumprir o isolamento profilático definido pelas autoridades de saúde.

Em teoria, líder do Chega podia ter sido vacinado há um mês e meio — o agendamento para mais de 37 anos começou a 22 de junho. Até poderia ter sido vacinado bem antes, ao abrigo do plano de vacinação para deputados. Mas o líder do Chega insurgiu-se sempre contra esse estatuto de exceção e chegou mesmo a dizer que seria o “último português a tomar a vacina“, por entender que era o mais certo a fazer.

Quando foi conhecido o diagnóstico, Ventura lançou outros argumentos. Primeiro, o líder do Chega começou por dizer aos jornalistas que não teria sido vacinado por não ter tomado ainda uma decisão. Depois, acrescentou um detalhe diferente: não o teria feito por falta de tempo na agenda. Acabou por ter um contacto de risco e contrair o vírus na noite da data em que se juntou a uma manifestação organizada pelo Chega no Porto “contra as restrições e a falta de apoios, o certificado de vacinação e a destruição da economia portuguesa”.