Mas Ventura não joga o seu futuro nestas eleições. O próprio, de resto, assumiu-o no palco. “O resultado destas eleições será fundamental para o nosso futuro coletivo, para sermos a liderança da oposição que queremos ser. Jogamos muito mais do que aquilo que pensamos [a 24 de janeiro]. Jogamos a liderança do espaço político.”

Não inocentemente o candidato do Chega recorreu a uma sondagem que o dá taco a taco com Rui Rio como a figura a quem os portugueses reconhecem a liderança na oposição a António Costa.

O PSD tem 46 anos, nós conseguimos isto em dois”, fez questão de sublinhar. Muito mais do que esta eleição presidencial, Ventura quer ser Passos e ir além de Passos: substituir a direita tradicional, agregar os que deixaram de se rever nela, seduzir os que nunca se reviram, vingar a derrota e reinar. Sozinho.

E Ventura sabe que para isso tem de chocar e ir onde ninguém nem à direita e nem à esquerda algum dia se atreveu a ir. Não raras vezes, o candidato do Chega recorre ao Livro do Apocalipse para defender que “aos mornos, Deus vomita”. Ideia que recuperou, aliás, em entrevista a Manuel Luís Goucha quando disse que “Portugal teve políticos mornos durante 46 anos”.

Ventura abomina o morno. Por isso, ao terceiro dia de campanha, e depois de um em que tudo esteve suspenso, o deputado e líder do Chega foi a todas. Jerónimo, “aquele avô bêbado que a gente tem em casa”. João Ferreira, o “operário beto de Cascais”. Marisa Matias, que “não está tão bem em termos de imagem”, que parece que lhe “devem dinheiro e ninguém lhe pagou”, que “pinta os lábios como se fosse uma coisa de brincar”. Ana Gomes, “que para contrabandista falta pouco”. Ou Marcelo Rebelo de Sousa, que parecia um “esqueleto durante o debate”.

Indiferente às reações que provoca em quem o ouve (“ciganos filhos da p…”, “António Costa indiano”, “Marisa Matias ordinária”…), o líder do Chega não se retrai. Enquanto insulta os adversários, promete ser diferente deles e a voz dos que nunca foram ouvidos ou deixaram de se conseguir fazer ouvir. Os fiéis, em número crescente e extraordinariamente mobilizados num partido tão jovem, vão acreditando.