Ver Aveiro com novos olhos

Para recuperar forças, deixamos duas opções: um piquenique no Parque Infante D. Pedro, o pulmão verde da cidade, com centenas de árvores ali plantadas, lagos, fontes e muita tranquilidade – exceto na época das praxes académicas – ou um mergulho nas águas frias, mas retemperadoras, da vizinha Costa Nova, com a sua enorme extensão de areal e as suas casas típicas listadas e coloridas, os famosos palheiros. Neste caso, e de acordo com a tradição local, substituindo a habitual Bola de Berlim pela tradicional Tripa de Aveiro.