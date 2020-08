Urbano Tavares Rodrigues. É nessa mesma edição de 25 de Junho que, enaltecendo o escritor Urbano Tavares Rodrigues, tratando-o como “camarada que sempre prezámos como profissional”, as páginas d’O País começam. Urbano Tavares Rodrigues tinha escrito n’O Jornal que O País era uma publicação fascista ou fascizante. Foi na edição de 4 de Junho de O Jornal que Urbano escreveu: “Em vão buscaríamos a cor política exacta de jornais como O Dia, O País ou O Tempo. São CDS? São PPD? São essencialmente fascistas ou fascizantes. Reconhece-se no Expresso a linha do PPD. Mas seria já mais difícil determinar a ideologia de certos jornais de escândalo como O Diabo ou O Sol, ambos já falecidos, O Templário, etc. Acham-se, fora de dúvida, em estado permanente de epilepsia anticomunista. Os seus alvos preferidos – reportamo-nos à generalidade dessas folhas de direita – são agora a reforma agrária, o controlo operário, as nacionalizações, isto é, as grandes conquistas da Revolução (…)”.

José Vacondeus e Vera Lagoa não gostaram e publicaram uma fotografia de um exemplar de “Santiago de Compostela”, obra de 1949 de Urbano, com uma dedicatória especial: “Ao Sr. Dr. Manuel Múrias ilustre director do Diário da Manhã com muita admiração pela sua cultura e pelas suas brilhantes qualidades literárias”. Manuel Múrias tinha sido, de facto, licenciado em filologia românica pela Universidade de Lisboa e professor efectivo da Escola do Magistério Primário de Lisboa. Mas era também um integralista, antigo membro do Movimento Nacional Sindicalista, líder dos Camisas Azuis, apoiante de Salazar e deputado à Assembleia Nacional do Estado Novo. Urbano, que lhe tinha feito aquela dedicatória, chamou fascista ao jornal de Vera Lagoa. E esta, na edição de 27 de Agosto de 1976, voltou à carga sobre Urbano. “Fui muito amiga de teu pai, que hoje choraria por te ver nesta coluna de falsos revolucionários. Mas não te posso poupar. (…) Para um vulto hoje lutador pela independência dos povos colonizados, um homem tão perseguido pela PIDE, um homem que tanto sofreu com os rigores do antigo regime, deves confessar que o teu entusiasmo pela colonização da Índia te deixa ficar um pouco mal. (…) Só quero mostrar que foste sempre assim. Bem com uns e com outros. Indignado nas reuniões de escritores e afável e ternurento quando encontravas na rua as pessoas a quem os escritores não falavam. Duas caras, Urbano. Violeta roxa… e branca, no mesmo pé. Foste sempre um homem protegido. Colaboraste assiduamente no SNI e, não quero jurar, mas julgo que recebeste mesmo um prémio da dita organização”.

Artur Ramos. Foi o primeiro realizador da RTP, encenador de teatro e fundador de duas companhias teatrais, é reconhecido como um dos maiores divulgadores culturais de Portugal, tendo até sido agraciado com a Ordem do Mérito pelo Presidente Jorge Sampaio. Quando faleceu, em 2006, o PCP lembrou o antigo dirigente do Sector de Artes e Letras do Sector Intelectual da Organização Regional de Lisboa, antigo colaborador da Secção Internacional do PCP e activista de estruturas unitárias de solidariedade internacionalista, sendo, à data, militante no Sector das Artes e Espectáculo da ORL do PCP.

Em 17 de Dezembro de 1976, porém, Vera Lagoa descreveu também Artur Ramos como um dos revolucionários que ela tinha conhecido – ou seja, mais um dos que, achando-se moralmente superiores, educavam agora o povo, escondendo as suas fragilidades. “Como poderiam esses reaccionários empedernidos compreender a grandeza do sacrifício do camarada Ramos, obrigado, durante esse meio século, a frequentar os restaurantes mais caros, mais impudicamente capitalistas, as boîtes mais decadentes, a utilizar-se da força de trabalho do chauffeur que lhe tripulava os seus dois carros? Obrigado a usufruir a sua bela casa do Estoril e, acima de tudo, forçado à pena suprema de ter de conviver e confraternizar com os burgueses reaccionários deste País e altas personalidades da hierarquia fascista do regime derrubado? Sim, um militante comunista ver-se obrigado a viver dessa maneira, praticamente numa clandestinidade ao contrário – uma clandestinidade de luxo – é demasiado sofrimento. (…) Outro período amargo para Artur, eram as férias. Lá ia ele para o Alvor, obrigado a dançar todas as noites no Papagaio, a beber whisky, a conviver com o António Mascarenhas, o Mané Sousa Lobo, etc., etc. Os mesmos que diziam de si próprios, ser ‘a fina flor do reaccionarismo português’. Pois eram e o Artur lá estava, sempre, sempre obrigado pelo Partido a convidá-los para casa, a fazê-los beber whisky à barba longa e a ter, ele próprio, de beber também. Mas, se a presença física de Artur ali estava, o Partido sabia que o seu espírito voava para longe, entrando nos tugúrios do povo mais explorado e miserável. Sempre, sempre, ao lado do Povo, o camarada Ramos. Em espírito. O que deves ter sofrido, Artur! (…) Muitas e mais enlouquecedoras ainda foram as provações de Artur. Aquela de o Partido o ter obrigado a ir ao SNI buscar o prémio que o organismo mais representativo da intelligentsia fascista lhe conferira, foi de arrombar um homem. De causar calafrios ao mais duro clandestino. Pois foi em 1971. O que valia é que a libertação estava próxima e ele iria poder devolver o prémio. O ter de aceitar o galardão fascista e ir ele próprio buscá-lo, era o Partido a pô-lo à prova. Prova que Artur venceu, corajosamente, impolutamente, mais uma vez. O que deves ter sofrido, Artur!”

Miguel Urbano Rodrigues. Irmão de Urbano Tavares Rodrigues, Miguel foi também escritor e jornalista, chefe de redacção do Diário Ilustrado (onde trabalhou com Vera Lagoa), colaborou com o Estado de São Paulo e com a revista Visão enquanto esteve exilado no Brasil e, já regressado a Portugal, foi chefe de redacção do Avante!, director do Diário, professor universitário e deputado à Assembleia da República eleito pelo PCP já nos anos 90 do século passado.

Vera Lagoa, na edição de 5 de Novembro de 1976, tratava-o como um traidor capaz de silenciar os outros à bomba – e ela própria, no fim do texto, anunciava ficar à espera da dita bomba. “Trata-se, com efeito, de um personagem que, nos tempos do salazarismo, foi funcionário da Agência Geral do Ultramar, órgão encarregado da propaganda do salazarismo português, e do Secretariado Nacional de Informação, como também chefe de redacção do Diário Ilustrado de Lisboa, cargo que não poderia ter exercido sem o placet da PIDE salazarista. Vindo depois para o Brasil, o citado personagem resolveu fazer-se passar por exilado, embora não o fosse, e, começando suas actividades entre nós como anticomunista, nas colunas de um jornal da colónia portuguesa, logo resolveu compensar os fiéis serviços prestados ao salazarismo com um incontrolável furor revolucionário esquerdista. (…) Depois do 25 de Abril, resolveu voltar para Portugal, mas deixou o Brasil com mais um exemplo de suas oscilações ideológicas: uma semana antes da queda de Marcelo Caetano assinou um manifesto aparecido nas colunas de O Estado de S. Paulo, no qual acusava o general Spínola de ser comunista e cúmplice do assassinato de Amílcar Cabral, apenas uma semana depois, com o general já no poder, assinou um novo manifesto hipotecando-lhe total solidariedade. Seria supérfluo dizer que agora considera novamente Spínola um traidor”.

Teixeira Ribeiro. Professor de Direito na Universidade de Coimbra, Teixeira Ribeiro foi também vice-primeiro-ministro de Vasco Gonçalves no V Governo Provisório durante um mês e uma semana, prefaciou os discursos do seu antigo primeiro-ministro, que Vera Lagoa retratou na edição de 8 de Outubro de 1976 como “uma peça fundamental da antologia do humor negro de que está recheada a história do nosso PREC”. Vera retrata o professor como um socialista moderado feito gato-sapato pelo PCP, antes um fervoroso corporativista, alguém que viu o cargo de ministro fugir-lhe sempre durante o Estado Novo e que o viria a alcançar no pós-revolução. “Comunista ou não, Teixeira Ribeiro é, hoje, um instrumento objectivo do PC, como o foi de Salazar”. E contava uma história de Coimbra: “Quando tomou posse do seu lugar, no V Governo, alguns órfãos da imprensa estrangeira, referindo-se ao facto, chamaram-lhe ‘o novo Salazar’. Que ele o admirava, já está dito e provado. Que ele o citava, a propósito e a despropósito, veremos a seguir. Um dia puniu com falta colectiva por ter chegado à aula muito atrasado (ele, que nunca se atrasava) e já não encontrar ninguém. Quando os alunos lhe explicaram que tinham esperado os dez minutos da praxe, os dez minutos que ele sempre concedera, o mestre respondeu: ‘Os senhores têm a sorte de não serem alunos do professor Salazar, porque esse não dava os dez minutos que eu dou. À hora exacta estava à entrada da porta. Quem não estivesse, não estava’. A isso respondeu-lhe o aluno Homem Ferreira: ‘O senhor doutor sabe o que aconteceu ao professor Salazar por causa disso?’ Teixeira Ribeiro: ‘Não sei, nem me consta nada’. E o outro, rápido: ‘Foi parar à Presidência do Conselho”'”.

João de Freitas Branco. Filho do maestro Luís Freitas Branco, foi musicólogo, professor, director do Teatro Nacional de São Carlos entre 1970 e 1974, director-geral dos Assuntos Culturais em 1974 e Secretário de Estado da Cultura já no PREC, até 1975. Na edição de 1 de Outubro de 1976, Vera Lagoa recorda uma fotografia em que João Freitas Branco recebe, sorridente, uma condecoração das mãos de Américo Tomás, e descreve-o como um neo-revolucionário surgido subitamente com o 25 de Abril — “tão rapidamente que até ele próprio se devia ter admirado”. Vera Lagoa lembra a sua nomeação, durante o Estado Novo, para director do Teatro Nacional de São Carlos, e o tipo de declaração exigida a quem ocupasse cargos semelhantes (de recusa de ideias subversivas e comunistas), relembrando também que Lopes Graça se recusou sempre a desempenhar esse papel, ao contrário de Freitas Branco. Alude também a um alegado almoço que Freitas Branco teve com o almirante Henrique Tenreiro (figura relevante da marinha e das pescas do Estado Novo) na véspera do 25 de Abril para concluir que o novo revolucionário foi apanhado desprevenido pela própria revolução. E acusa o neo-revolucionário de oferecer o lugar de director do São Carlos a um primo: “O que sei é que é seu primo e foi por ele indicado. Então os lugares, quando deixam de ser vitalícios (por promoção do beneficiado) passam a ser hereditários?”.

Luís de Sttau Monteiro. É um dos nomes mais conhecidos das novas gerações, que leram o seu “Felizmente há luar” nos bancos de escola. Vera Lagoa retrata-o na edição de 24 de Setembro de 1976 d’O País como um homem bonito, muito inteligente, muitíssimo mentiroso e mais um amigo com quem tinha de cortar. Vera e Sttau conheceram-se, segundo a crónica da primeira, em 1961, por altura da candidatura de Varela Gomes, e conhecera-o como homem de esquerda, mas não comunista. “Devo explicar que os pêcês só passaram a horrorizar-me muito recentemente. E não todos. Os que sempre o foram sinceramente, os que (como tantos que eu conheci) correram risco de vida por serem comunistas, por esses eu tenho o maior respeito. Perco-o evidentemente se me quiserem anexar à URSS”. Vera Lagoa retrata Sttau Monteiro como alguém que mente acerca de tudo e de nada, desde o seu passado de preso político à sua moral, do seu sofrimento às mãos da censura do Estado Novo até à própria autoria de “Felizmente há luar”. Vejam-se dois excertos exemplificativos.

“Escreveras ‘Felizmente há luar’. Sim. Uma peça de grande sucesso, que o José Tengarrinha já começara a escrever na cadeia, cuja ideia dera uma noite ao Cardoso Pires e que este te contara. Era o momento. O outro estava preso e tu escrevias mais depressa. Assim o fizeste. Tenho em meu poder os originais que o José Manuel me enviava directamente do Aljube, nas cartas que me escrevia. Confessa que para um puro PC, esta é demais. Adiante.”

“Foi assim, meu ‘adorável mentiroso’, que passaste a preso político, que estiveste no Aljube e depois em Caxias, que chegaste magro, com a Maria, e de copo na mão, a tremer, a minha casa, para me contares o teu sofrimento. As tuas aldrabices. A forma como vocês em Caxias ouviam a Rádio Moscovo, a maneira como as presas políticas cosiam a tua roupa (que mentira, Luís!), etc., etc., etc. Mas o pior, o mais feio da tua parte e que me custou mais a perdoar-te, foi o facto de teres saído da prisão, teres ido morar para casa da Maria (que continuava virgem, evidentemente) e não avisares a família. No dia da visita, tua mulher ouviu da boca da PIDE a declaração de que tu já lá não estavas há uns dias. Confessa que foi forte. Mas nós não temos nada com isso. Com o que temos é que um comunista tem de ser forçosamente um homem cheio de moral. Não é?”