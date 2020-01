Vestir confortável ainda é impróprio nos dias de hoje?

O conforto faz parte de todas as esferas da nossa vida. Procurá-lo está intrínseco ao comportamento do ser humano. Procuramos conforto na nossa relação, na nossa casa, no sofá da sala, no colchão onde dormimos, quando compramos um carro, quando viajamos… pedir este conforto também na roupa que usamos diariamente acaba por ser expectável. Mas quando entramos no conceito do que é ou não confortável, esta também é uma noção individual. Tal como há quem prefira um colchão duro para dormir, também há quem se sinta confortável todos os dias com saltos altos.

Tendo por base a nova tendência athleisure — já explicamos mais à frente —, que veio dos primórdios da cultura do hip-hop e entrou na sociedade com grande pompa e circunstância, a nossa terceira talk do projeto “A Moda Desconstruída”, em parceria com o Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet, juntou uma sala cheia para discutir o que é isto de estar confortável e, ao mesmo tempo, profissional no dia a dia. A modelo Luísa Beirão, a atriz Joana Barrios, a influenciadora digital e empresária Vanessa Martins e a maquilhadora Sara Castro juntaram-se a Vera Deus, consultora de moda do Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlet, para uma conversa sobre o que é ou não aceitável. Podemos usar leggings no dia a dia? E andar de fato de treino sem estar a fazer exercício?

Das estrelas do hip-hop ao athleisure para todos nós

Quem nasceu nos anos 80 deve ter muitas fotografias no seu baú com fato de treino e sapatos. Os nossos pais estavam muito à frente do seu tempo e sabiam bem que a moda ia pegar. Brincadeiras à parte — e porque os fatos de treino coloridos de nylon voltaram mesmo às tendências —, o athleisure veio mudar a forma como nos vestimos muito graças às grandes estrelas da pop e do hip-hop que desconstruíram este código social — e um certo tabu — que existia em torno dos ténis, sapatilhas, camisolas e calças largas.

“A forma como a roupa desportiva é hoje vista também está relacionado com a nossa história. A sociedade diz-nos que temos de ter X horas de trabalho, X horas de descanso e X horas de lazer. E a roupa tem vindo a adaptar-se a isso”, explicou Joana Barrios, que tem uma magazine sobre moda — o Armário —, na qual desconstrói as facetas desta indústria que é muito mais do que mero consumo descartável. “A t-shirt branca, por exemplo, quando surge na cultura pop com o ator James Dean, foi um momento chocante. Temos uma peça de roupa interior que passa para o exterior e veio ruir muitos códigos sociais da época.” E são estes códigos que, geração após geração, acabaram por ser desfeitos e adaptados ao dia a dia. As camisolas e polos que os homens hoje vestem — por cima das camisas ou até para trabalhar — eram usadas no desporto, como o golf.