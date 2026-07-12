Veterano, apanhador de ostras e protagonista de polémicas. Queda de Graham Platner pode levar democratas a rejeitarem estratégia populista

Um homem com uma camisola cinzenta simples, óculos escuros e barba conduz um pequeno barco junto à costa. O mesmo homem, de fato de mergulho, apanha ostras. Sentado dentro de um café, de braços tatuados à mostra, ouve atentamente uma mulher. Uma voz grave e rouca fala sobre as maravilhas e as dificuldades de viver no estado do Maine, ao som de uma música digna de um filme de ação. Foi assim que, no dia 19 de agosto de 2025, Graham Platner se apresentou ao mundo da política, como candidato pelo Partido Democrata ao lugar da senadora republicana Susan Collins.

My name is Graham Platner and I’m running for US Senate to defeat Susan Collins and topple the oligarchy that’s destroying our country. I’m a veteran, oysterman, and working class Mainer who’s seen this state become unlivable for working people. And that makes me deeply angry. pic.twitter.com/QZfAm528N1 — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) August 19, 2025

O sucesso foi meteórico. O apanhador de ostras e veterano do Exército norte-americano de 41 anos, que nunca ocupou um cargo público, colecionou apoios de nomes de peso dos democratas e, no mês passado, ganhou as primárias com 72% dos votos — foram, ao todo, 150 mil votos, o maior número alguma vez depositado num candidato nas primárias do Partido Democrata no Maine. Esta semana, a onda de sucesso terminou quando Graham Platner foi acusado de, em 2021, ter violado uma mulher com quem mantinha uma relação casual.

Na sequência da denúncia, o candidato perdeu todos os apoios formais e viu-se forçado a desistir da corrida ao Senado. O anúncio foi feito esta quarta-feira, através de um vídeo nas redes sociais, em que Platner nega a acusação. Apesar do sucesso público do veterano, atrás de portas escondia-se, na verdade, uma “bomba-relógio”, como define o Axios. Isto porque a acusação de violação não foi a primeira mancha numa campanha imaculada. Pelo contrário, foi a gota de água numa corrida em que Platner acumulou polémicas e controvérsias que terá tentado ocultar da sua própria equipa.

Contudo, nenhuma das anteriores denúncias tinha desmobilizado o apoio do Partido Democrata — que parecia apostar na fórmula da franja mais à esquerda, que, desde o fracasso nas eleições de 2024, se tem focado em desafiar o que dizem ser o poder instalado em Washington e em reconquistar o voto da classe trabalhadora. Depois do sucesso dessa estratégia numa campanha à escala local — com a vitória de Zohran Mamdani nas eleições municipais de Nova Iorque, no final do ano passado —, Graham Platner tornou-se o rosto dessa aposta à escala nacional, na campanha para as eleições intercalares de novembro de 2026.