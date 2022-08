Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era para a mulher, uma época de restrições. Não podia votar, ter uma conta no banco, viajar sem o marido ou gerir e ter negócios próprios. As leis aplicadas ao sexo feminino no início do século XIX em França regiam-se pelo novíssimo Código Civil, também conhecido como Napoleónico (entrou em vigor em 1804) que, apesar de promover os consagrados princípios da Revolução Francesa — liberdade da pessoa; liberdade e segurança da propriedade; abolição do feudalismo, laicismo, entre outros — retirava-lhes direitos, considerando-as civilmente incapazes. As únicas que conseguiam fugir às regras eram as viúvas, embora até nestes casos fosse difícil despir o papel subalterno há muito enraizado. A história celebra aquelas que foram capazes de fugir à regra — e a Veuve Clicquot (veuve, em francês, significa viúva), foi uma delas. Mulher de “caráter forte”, descreve o jornal francês Le Monde, tornou-se numa das primeiras senhoras a entrar no mundo dos negócios em França, ao assumir, em plenas guerras napoleónicas, os comandos da empresa de vinhos da família, tornando-a numa das casas de champanhe mais famosas do mundo. Numa sociedade dominada pelos homens, foi autora de grandes inovações nesta indústria, tendo criado técnicas que perduram até aos dias de hoje. Em 2022, a Maison Veuve Clicquot celebra 250.º desde a sua fundação, em 1772, com uma série de iniciativas (já lá vamos).

Antes de ser Veuve Clicquot, aquela que ficou também conhecida como La Grand Dame, era Barbe-Nicole Ponsardin. Nasceu em 1777, em Reims, em França. Filha de um fabricante de têxteis de sucesso, Barão Nicolas Ponsardi — um monárquico que virou jacobino, trocando de convicções políticas a tempo de se salvar da revolução — cresceu numa família burguesa abastada. Apesar de aqui o código napoléonico ainda não estar em vigor, nem sempre a mulher escolhia o homem com quem ficava: o casamento com François Clicquot foi fruto de um acordo entre o seu pai e o pai dele, Philippe Clicquot, que também dirigia uma reputada empresa de têxteis. A combinação das duas famílias, que viviam lado a lado, representou o consolidar do poder dos dois negócios líderes na pequena cidade de Reims.

Barbe tinha 21 anos quando, a 10 de junho de 1789, casou com François, que, oficializado o matrimónio, passou a ser sócio do pequeno e secundário negócio de vinhos que o pai controlava. Era a futura Maison Veuve Clicquot, que aqui passou a ser “Clicquot-Muiron et Fils”.

Apesar do casamento “arranjado”, a relação, da qual nasce a filha Clémentine, florescia. François era enérgico e tinha ambições: queria expandir o negócio de vinhos, mesmo contra a vontade do pai. Em vésperas de se iniciarem as guerras napoleónicas, forma dupla com Barbe, cuja avó tinha, gerações antes, feito parte de uma operação de vinificações, para juntos aprenderem sobre a indústria e o comércio do vinho.

