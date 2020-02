Banksy leva ao limite essa política de não dar a cara. Aparentemente, ninguém o conhece, se é que é uma só pessoa.

Há-de ter a sua equipa, mas à partida é uma só pessoa.

A atitude dele também vem da cultura do graffiti?

Sim, a escola dele foi essa. Não sei se foi uma decisão consciente no início, penso que pretendia resguardar-se e deixar o foco no trabalho.

Que relação tem com Banksy?

Vejo-o como uma referência e uma inspiração. Fui para Londres em 2007, trabalhei com a equipa dele em alguns dos projetos em que ele estava envolvido, e ajudou-me muito a dar visibilidade ao meu trabalho e ao de muitos outros artistas. Inspira-me pelo impacto político que consegue. Acho que para além do impacto que ele teve na cultura do graffiti e na arte em geral, mostrou um lado de disseminação de mensagens muito fortes e disruptivas.

Conhece-o pessoalmente?

Não.

Considera-se um artista visual? Disse agora que já se distanciou da cultura do graffiti.

Não me distanciei, continuo a dar-me com muitas pessoas que são referências do movimento em Portugal. Vejo o meu trabalho artístico como uma linguagem visual no espaço público e também indoor. O graffiti é outro universo, é quase um jogo que funciona dentro das cidades, com os seus próprios códigos, que deu muito à minha génese, à minha maneira de me valorizar, de participar no espaço público. Mas as coisas evoluem e hoje o que faço é arte, é isso que vou fazendo. Com o Festival Iminente tento colocar o graffiti ao lado da street art e da arte contemporânea.

Mas street art não é arte contemporânea?

Para mim, é. É uma grande questão. Usei estes termos agora porque são os tag names que se usam. Tenho um problema com as designações, com movimentos artísticos, porque isso empurra os artistas para um só canto. O facto de trabalhar no espaço público não define o artista, a arte que ele faz é que o define. Há muitos artistas de arte contemporânea, arte conceptual, que trabalham no espaço público e aí já não é preciso dizer que acima de tudo são artistas de atelier.