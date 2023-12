Uma criança austríaca que quer ensinar a cozinheira portuguesa a ler. Uma miúda austríaca que recebe ananases de António de Oliveira Salazar. Crianças que são impedidas de brincar juntas em Évora por pertencerem a estratos sociais diferentes. Fileiras de miúdos e miúdas dispostas em filas, como se de um leilão se tratasse, à espera de serem escolhidas por uma família de acolhimento portuguesa. Um miúdo que tenta pedir manteiga noutra língua e acaba a dizer uma palavra nacional que podia muito bem ofender qualquer mãe. “Viagem ao Sol”, o primeiro filme que Susana de Sousa Dias e Ansgar Schaefer, da produtora Kintop, assinam finalmente juntos, após tantos anos lado a lado, na vida pessoal e em trabalho, é, em primeiro lugar, um documentário sobre pequenos seres humanos a experienciar aquilo que só deveriam viver em adultos. A ideia de explorar as crianças que vieram da Áustria para Portugal no pós Segunda Guerra Mundial, numa missão coordenada pela organização sem fins lucrativos Cáritas e pelas pretensões propagandísticas do Estado Novo, já estava na calha há muitos anos.

[trailer oficial do filme “Viagem ao Sol” que se estreia esta quinta-feira nos cinemas nacionais]

