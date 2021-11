Viagens à Suíça e a falsa amizade com Isabel dos Santos. O caso do burlão que enganou quatro pessoas com um chip detetor de cancro

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Escolheram um dos hotéis mais caros da Suíça, do grupo Kempinski. O empresário António Coelho insistiu que ali ficassem e fez até questão de pagar a Emílio G. todas as despesas. Afinal, tinha sido ele a preparar esta viagem para que o amigo pudesse conhecer as instalações da empresa onde estaria a ser investigado e concretizado o seu projeto: o “Dar Life”, um “chip injetável” capaz de detetar precocemente o cancro, cuja patente já estaria registada e que estaria prestes a ser comercializado.

Até então, nada tinha levado Emílio a suspeitar do amigo ou sequer do seu projeto. Nem o facto de nenhum investigador do tal chip estar nos escritórios da Suíça: estariam a viajar nessa altura, justificou-lhe António. Tinham-se conhecido há cerca de um ano e depressa se tornaram próximos, passaram a frequentar a casa um do outro e até a viajar juntos. E, por arrasto, as famílias de ambos. Emílio confiava em António: sabia que era “uma pessoa bastante influente, com grande poder económico” e com “diversos investimentos” na área da investigação biotecnológica. Era até amigo de Isabel dos Santos e partilhava com ele conversas e negócios que tinha com a filha do, à data, presidente angolano. Tudo isto, segundo lhe dizia António.

Mas o hotel caro, a viagem à Suíça, os supostos negócios e até a amizade com Isabel dos Santos não eram se não um “esquema de persuasão muito requintado e cauteloso” que António desenvolveu para mostrar credibilidade, iludir as suas vítimas e depois dar o golpe final: convencê-las a investir nos seus negócios, que eram, afinal, fictícios. Não havia nenhum chip injetável capaz de detetar o cancro a ser desenvolvido. “[António] não era detentor de quaisquer ações e as sociedades descritas como detentoras da patente “Dar Life” não têm existência jurídica”, lê-se no acórdão que o condenou esta quarta-feira, vários anos depois.