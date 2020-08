Que atire a primeira pedra quem nunca teve uma história de amor mal resolvida. E mais: esta frase podia fazer parte tanto no novo filme de Vicente Alves do Ó, “Golpe de Sol” (que se estreia dia 13 de agosto, produzido pela Ukbar Filmes), como podia ser dita pelo próprio. O realizador português que se tem ocupado nos últimos anos a fazer biopics de grandes símbolos da cultura portuguesa — “Florbela”, “Al Berto”, “Amadeo” (este último ainda por estrear) — resolveu atirar-se para uma história metida na gaveta durante anos. Uma daquelas que surgiu num outro agosto, inspirada por longas conversas entre amigos à beira da água, regadas a copos e tabaco. Das que começam de forma leve e logo se tornam em grandes reflexões sobre a vida.

Neste filme, Francisco (Nuno Pardal), Joana (Oceana Basílio), Simão (Ricardo Barbosa) e Vasco (Ricardo Pereira) gozam uns dias de férias alentejanas em Grândola, em paz, pelo menos até serem interrompidas por um telefonema de David: um amante comum que está de regresso, mas que nunca se vê. Cai a mentira, volta o passado e a catarse nunca chega realmente a acontecer. Amor ferido em todo o lado. Um cenário, um incêndio lá ao fundo mas que nada interessa e conversa. Muita. Como nos filmes de Ingmar Bergman, de quem Alves do Ó é fã incondicional.

As portas nunca se fecham. O fim é aberto. Os heróis não se salvam. Regras cinematográficas que Vicente Alves do Ó quis desmontar para homenagear quem nunca consegue resolver os traumas. “O cinema tenta recompensar o herói por ter passado por tanta dificuldade. Aqui não”, conta nesta longa conversa com o Observador.

O realizador, que aos 27 anos foi de Sines para Lisboa com um guião comprado (que resultou no telefilme “Monsanto”), nunca mais parou de escrever. Alves do Ó sabia que, mesmo querendo estar atrás das câmaras, a escrita seria o primeiro passo — e ainda hoje é o seu principal ofício, o tal que, diz-nos, não tem sido bem estimado pelos guionistas portugueses. “Há muita gente a escrever, mas pouca boa”, diz.

Confessa que gostava de ser um “Woody Allen da vida”, de estar sempre a filmar, mas sabe que, por viver num país com um “sistema perverso” de financiamento público para o cinema, onde há pouco dinheiro para muitos, esse caminho é difícil. E, por vezes, até “venenoso”. Porque ter já uma carreira consolidada não quer dizer nada. Amanhã, pode nem ser possível ligar a câmara. “Fiz esses filmes todos e posso estar cinco anos sem filmar. Não quer dizer nada. As coisas não funcionam assim em Lisboa. Tenho filmado, contra muita gente, e, de vez em quando, tenho júris que me acham graça e dizem que o filme tem de ser feito. Há quem vá bater à porta do ICA perguntar como é que é possível eu ganhar. É muito feio”, afirma. É o que dá ser um “outsider”, com poucos amigos no meio, que não fez o Conservatório e é workaholic.

[o trailer de “Golpe de Sol”:]

Está a estrear um filme no meio de uma pandemia. Acredita que as pessoas vão ver?

As pessoas estão a ir muito pouco ao cinema. Isto especialmente para as salas não está a correr muito bem. Tem a ver com o medo de estar num espaço fechado, confinadas. Espero que façam a experiência, como fiz, que fui ao teatro e ao cinema, e senti-me mais seguro lá do que no supermercado. Não tenho toda a gente à volta a mexer em tudo, das arcas às portas dos congeladores ou nos multibancos. No cinema não, entro, sento-me, vejo o filme, posso comer pipocas, a saída é organizada. Mas acho que o espaço ainda perturba um bocadinho. E nós, no cinema, somos uma espécie de cavalaria avançada porque a produção norte-americana parou toda, os Estados Unidos são o país mais complicado do mundo no que toca à pandemia.

Isso pode dar uma oportunidade ao cinema europeu?

Acho que a produção norte-americano um dia há de voltar. Aqui o paradigma não é esse, é mais as plataformas digitais contra as salas de cinema. Por exemplo, a Netflix, pelo que li, em dois meses de confinamento, teve mais 13 milhões de assinaturas. Vamos ver se essas pessoas que ficam cada vez mais em casa a ver filmes e documentários nessas plataformas voltam às salas. E se as novas gerações, com tablets vão achar piada ver filmes nas salas de cinema e se vão fazer disso um hábito. Não sei se a pandemia não pode agravar mais esse fosso. De qualquer forma, agora vamos ter o outono, os americanos querem lançar uma série de coisas, mas tenho muitas dúvidas. Talvez lancem na Europa, vamos ver. Ainda há muita gente que gosta de ir ao cinema.

Sobre a Netflix, ainda há pouco tivemos um concurso em Portugal para guionistas. Enquanto realizador e também como argumentista, já está virado para essas plataformas?

Adorava fazer uma série para a Netflix. Acho que toda a gente adorava. Há é umas hipocrisias intelectuais… isso faz-me muita confusão. É fácil dizer que não se pensa nisso quando há alternativas viáveis muito fortes, do ponto de vista intelectual e criativo. No caso português, onde há orçamentos tão baixos para fazer televisão e cinema, imagine o que é um realizador português ter, de repente, uma ideia para uma série que custa 50 milhões, e há alguém que olha para si e diz: “Esta ideia é fantástica, faça”. Isto é o “dream come true”. Gosto de trabalhar com imaginação, ou seja, o desafio da possibilidade da Netflix é ela não ter o travão que, muitas vezes, nos frustra, em relação ao dinheiro que temos aqui e que existe para fazer cinema. Um exemplo: adorava filmar a história do Marquês de Pombal, misturar com o processo dos Távoras e o Terramoto de Lisboa. Vou fazer isso como, com 600 mil euros do ICA?