A 2 de janeiro de 1910, Fernando Pessoa pegou numa folha de papel e escreveu um poema que assinou com as iniciais “V. G.”. Durante os primeiros seis meses desse ano, escreveria outros oito, todos do mesmo autor, Vicente Guedes. Sem textos que lhe fossem atribuídos antes do início desse ano, Guedes tinha, no entanto, surgido anteriormente noutros papéis do poeta — nas listas relacionadas com a Empresa Íbis, uma tipografia e editora que Pessoa tinha criado um ano antes com o dinheiro da herança da avó Dionísia. O projeto visava a publicação de escritores portugueses e a divulgação em Portugal de autores estrangeiros, procurando contribuir de forma relevante para o meio cultural português. Um desses autores era o próprio Guedes, que aparecia nas listas de Pessoa acompanhado por outras figuras do imaginário pessoano, como Charles Robert Anon ou Carlos Otto, anteriores surgimento dos três heterónimos.

Entre 1910 e 1920, quando desapareceu definitivamente do espólio de Pessoa, Vicente Guedes desempenhou vários papéis. Poeta, contista e tradutor ao serviço da Íbis numa primeira fase, foi depois autor de um diário que antecipou aquele que viria a ser o seu projeto final, o Livro do Desassossego, pelo qual é hoje sobretudo conhecido. Foi com o objetivo de mostrar a multiplicidade de projetos em que Guedes esteve envolvido durante os seus dez anos de vida, que refletem diferentes fases da criação literária de Pessoa durante esse período, que Nuno Ribeiro, Cláudia Souza e Paulo Borges organizaram o volume Escritos de Vicente Guedes, que reúne vários textos assinados por esta personalidade que, acreditam os investigadores, é importante para compreender o processo de criação dos heterónimos, que Guedes em parte já antecipava.

▲ "Escritos de Vicente Guedes", editado pela Colibri, é o primeiro livro a reunir apenas os escritos desta personagem pessoana

Esta não foi a primeira vez que os três investigadores, que trabalham juntos há dez anos no espólio pessoano, se debruçaram sobre um personalidade menos conhecida e com um papel mais secundário dentro do chamado “drama em gente”. Em 2018, lançaram, pela Âncora Editora, Raphael Baldaya — Fragmentos de uma personalidade pessoana. Dois anos antes, Nuno Ribeiro e Cláudia Souza organizaram um volume sobre Charles Robert Anon, publicado pela Apenas Livros. Os mesmos autores foram também responsáveis pela edição em 2014, nos Estados Unidos da América, de uma coletânea de textos de quatro “pré-heterónimos”: Alexander Search, Pantaleão, Jean Seul de Méluret e Charles James Search. Escritos de Vicente Guedes é, portanto, uma continuação do trabalho que têm vindo a desenvolver, que tem como principal objetivo dar a conhecer o “laboratório pessoano”, isto é, o trabalho feito antes do “dia triunfal” de 8 de março de 1914, quando, segundo a narrativa de Pessoa, surgiram Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Há alguns anos que trabalhamos juntos e acho que temos um anseio em comum — sair do lugar comum do Pessoa estudado, que é muito em cima dos três heterónimos”, começou por explicar Cláudia Souza, durante uma entrevista por videochamada com o Observador que juntou os três investigadores. “Quantas edições existem em Portugal do Campos, do Caeiro e do Reis? [A ideia] é mostrar um pouco o laboratório pessoano. Claro que é importantíssimo esse processo da heteronímia, mas para chegar esse momento existiu todo um laboratório e esse laboratório é muito esquecido, é deixado de lado. Esses outros ‘eu’ são fascinantes também”, defendeu a investigadora do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, para quem “a beleza de Pessoa” é também a forma como ia criando e organizando, “como estava articulando isso tudo. É essa despersonalizarão que é tão fascinante”. Paulo Borges, que tem procurado compreender Pessoa à luz da filosofia e das várias tradições culturais e de sabedoria da humanidade, acredita que existe “uma saturação dos Estudos Pessoas pelo centramento nos três heterónimos”.