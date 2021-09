Integrado também no hotel e com porta para a rua está o restaurante Clorofila, onde são servidos os pequenos almoços, sendo que há buffet de almoços durante a semana, enquanto que aos jantares e fim de semana fica à la carte. Vale a pena provar o pica pau de atum, as pataniscas de amêijoa, o desfiado de pato confitado, bisque de lagostim ou o grande croquete de cordeiro com queijo de Nisa. E é precisamente durante o jantar que o hotel fecha os dias em chave d’ouro, isto porque às 22h de todos os dias da semana há um espetáculo de videomapping projetado nas paredes do logradouro, o Pátio Fotossíntese, e do edifício contíguo. O The Lisbon Light Show, que pode ser visto por pessoas que não estão hospedadas, dura 15 minutos e passa em revista a história da cidade com referências aos bairros lisboetas, à ponte, aos elétricos, aos azulejos ou às portas coloridas de Lisboa. O hotel dispõe ainda de um ginásio forrado a espelhos — da parede ao teto — e de uma piscina no seu rooftop, que chama a atenção pelos tons avermelhados dos azulejos, uma vez mais uma referência à temperatura da luz.

Epic Sana Marquês

Av. Fontes Pereira de Melo, 8, Lisboa. 212 468 688/reservations@sanahotels.com. A partir de 196 euros.

As cinco estrelinhas à porta anunciam ao que se vai. A obra é megalómana — corresponde a um investimento de 48 milhões de euros — e responde ao conceito urban-luxury. Em plena Avenida Fontes Pereira de Melo, a nova unidade conta com 341 quartos, 38 suites e 542 camas. A luz natural é uma das mais valias de todo o hotel que a deixa entrar pelos quartos adentro. Se para dormir o espaço é vasto, para comer também não faltam opções, até porque o hotel tem três restaurantes distintos. O Allora é inspirado nas famosas trattorias italianas e conta com um bar de antipasti, um cocktail bar, um espaço de gelataria e sobremesas. O The Garden é o espaço mais informal, onde é servido o buffet de pequeno almoço, com opções de carta focadas na cozinha internacional. Por fim, o Koji traz o espírito da herança japonesa, num conceito de gastronomia nipónica aliado a um ambiente de bar de saké.