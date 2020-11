Terá de ser repensada?

Nenhuma segurança social, repare. Aqui os debates sobre se a Segurança Social deve ser mais pública ou mais privada, mais capitalizada, mais de repartição, são debates altamente irrelevantes face à dimensão desta crise. Porque aquilo que acontece é que a sociedade como um todo está a criar menos riqueza do que aquela que criava e aquela que necessita para distribuir por aqueles que já não produzem.

Que modelo pode sair daqui depois desta crise?

Não tenho nenhuma bola de cristal.

Diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social, por exemplo?

Vejo mais essa resposta como uma resposta a transformações estruturais do que como resposta a esta crise. Esta crise tem de ser financiada pelos instrumentos que nós temos ao nosso dispor, sejam nacionais, sejam europeus.

A União Europeia já deu essa resposta, em parte.

Deu uma resposta que, a mim pessoalmente, me surpreendeu. Muito mais robusta do que eu estava à espera que acontecesse.

Acredita que se vai falar em questões como o plafonamento da segurança social?

Cada vez há menos condições para pensar a Segurança Social nessa base. O plafonamento na Segurança Social tem implícito um período de transição que explico de uma forma muito simples: a Segurança Social terá de continuar a pagar as pensões que são os pensionistas e terá menos financiamento para suportar esses custos e os custos futuros. E, portanto, sempre que se discutiu um plafonamento, este foi associado a uma qualquer forma de maior endividamento do Estado. Ora, se há coisa que nós não podemos fazer neste momento, e já há uns anos, é aumentar o nosso endividamento. Aliás, se tivermos atentos temos acompanhado o aparecimento de outras ideias, não muito originais, permita-me que lhes diga, mas a ideia do célebre plafonamento não me parece que esteja no topo das preocupações. O modelo de repartição é um modelo dominante na maior parte dos países. O problema é sempre o mesmo: em cada momento nós temos de ter capacidade de criar riqueza para aqueles que estão a trabalhar e recebem os frutos dessa riqueza pelo seu salário e para aqueles que já não podem trabalhar e que recebem os seus rendimentos através de qualquer processo de redistribuição, seja ele público, seja ele privado. Não pensemos, que a economia não funciona assim, que há uma forma de meter muito dinheiro num qualquer cofre ou debaixo do colchão para os tempos maus. Isso é uma imagem do passado que hoje em dia não tem correspondência. Se olharmos para os países da OCDE, as pessoas com mais de 65 anos, têm um rendimento que corresponde a cerca de 60% do rendimento dos ativos. Nunca na história isso aconteceu. E grande parte deles já não têm rendimentos do trabalho. Houve uma redistribuição muito elevada e que eu acho que as nossas sociedades não estão disponíveis para abdicar delas.

Passando para um tema radicalmente diferente. Vai seguir com interesse a comissão nacional do PS deste sábado? O que preferia que saísse dali: um partido a apoiar Ana Gomes ou Marcelo Rebelo de Sousa?

Não creio que essas sejam as duas únicas alternativas que existam. Vou seguir com atenção. Já disse publicamente que, apesar de não ter sido votante de Marcelo Rebelo de Sousa, avalio de forma globalmente positiva o mandato do Presidente Marcelo.