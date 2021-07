O procurador Rosário Teixeira não tem dúvidas de que o alegado esquema de burla qualificada construído por Luís Filipe Vieira serviu para alegadamente desviar cerca de 2,5 milhões de euros dos cofres do Benfica.

E porquê o alegado desvio? Porque o Ministério Público (MP) suspeita que esse montante terá servido para financiar o pagamento de créditos antigos de Vieira e até para comprar terrenos da Inland e de outras empresa do grupo empresarial do presidente do Benfica. Tudo com a ajuda do empresário Bruno Macedo, do seu filho Tiago Vieira e de outros membros da família do líder benfiquista.

O Observador explica os pormenores deste alegado esquema que terá prejudicado não só o Benfica mas também terá sido duplamente prejudicial para o Estado. Estão em causa a alegada prática de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Como os valores da mais-valia do Benfica foram parar a Vieira

No centro do esquema sob investigação no processo titulado pelo procurador Rosário Teixeira está a venda de três jogadores: dois paraguaios (Derlis González e Cláudio Caniza) e um brasileiro (César Martins), como o Observador já explicou aqui.

É precisamente na venda de três jogadores que entra o agente Bruno Macedo, igualmente detido esta quarta-feira com Luís Filipe Vieira. De acordo com os indícios recolhidos pelo MP, Macedo terá utilizado a sociedade offshore Master International FZE (registada nos Emirados Árabes Unidos) para parquear a mais-valia de cerca 1 milhão e 280 mil euros que foi gerada pela venda dos passes daqueles três jogadores.

Concentremo-nos na operação de compra do passe do jogador César Martins por parte do Benfica. A entidade vendedora dos direitos económicos chama-se Trade In é é controlada por Bruno Macedo. Os fundos de 1,3 milhões de euros transferidos pelo Benfica foram, por seu lado, parar à conta bancária da offshore tunisina STE International Consulting.