Minutos antes de chegarmos ao Epur, a Dora faz cair granizo na calçada já molhada. O céu escurece e, por breves instantes, teme-se o pior. A tempestade previamente anunciada consegue ter momentos de imprevisibilidade, um pouco como a pandemia que desde o início de 2020 tem paralisado a restauração no mundo e no país — neste caso em concreto, no Largo da Academia Nacional de Belas Artes.

Há sensivelmente um ano, Vincent Farges celebrava a primeira estrela Michelin pelo trabalho feito no projeto pessoal (esteve antes no também estrelado Fortaleza do Guincho). Em novembro de 2019 a festa acontecia em Sevilha, depois de no final de outubro ter recebido um convite para comparecer na cerimónia de entrega daquela que é, muito provavelmente, a mais alta distinção gastronómica. “Eles não convidam só pelo prazer de convidar”, comenta Vincent já no interior do restaurante que abriu portas em maio de 2018: quase duas dezenas de meses bastaram para colocar o Epur na rota das estrelas. E se há um ano a festa era feita com a equipa, celebrando-se os muitos “esforços, sacrifícios e disciplina”, agora a realidade é outra. “A minha esperança, por enquanto, é chegar a 2021 com o restaurante aberto. É um grande ponto de interrogação. Se conseguirmos é porque somos muito fortes, mas não sou assim tão otimista. Antes era.”

Antes o restaurante surfava a onda das estrelas e gozava de uma faturação e ocupação crescentes. Em janeiro o Epur faturou mais do que em setembro e agosto do ano anterior (nos primeiros dois meses do ano houve um acréscimo grande, 30 a 40% de faturação). Até meados de março, explica o chef, “estávamos mesmo a começar a encher, ao almoço e ao jantar, todos os dias”. A chegada da pandemia veio de forma abrupta e tirou o chão à equipa deste e de muitos outros restaurantes: “De repente, passámos de 15 almoços e 20 jantares a zero”.