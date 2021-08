“Os talibã não são suficientemente fortes para conquistar Cabul ou outra grande cidade pela força, mas temo que os decisores políticos acabem por se render”, afirma ao Observador o analista afegão Mohammad Shafiq Hamdam, especializado em questões de segurança. Essa cedência pode dar-se no seguimento da escalada de violência no Afeganistão, num contexto em que os islamistas intensificam os ataques contra as grandes cidades, inclusive a capital, o que os deixará numa posição de força para fazer exigências ao poder central em Cabul, com vista a integrarem um futuro governo.

“Se os talibã assumirem o poder pela força e através de vitórias, não terão misericórdia de ninguém, mas se forem levados ao poder através de negociações de paz, existe a possibilidade de que não sejam tão violentos”, antevê Hamdam, que foi vice-conselheiro sénior do Presidente afegão, Ashraf Ghani.

Com os Estados Unidos de saída e as negociações de paz congeladas, a violência tem vindo a escalar no Afeganistão, sucedendo-se os atentados terroristas e também os avanços dos insurgentes no terreno. Neste momento, os taliban têm uma forte presença no país e, segundo a BBC, as zonas que controlam — isto é, os distritos em que têm os centros administrativos, sedes da polícia ou instituições governamentais subjugadas ao seu poder — situam-se sobretudo nas áreas menos povoadas, ruais e montanhosas, enquanto as forças governamentais afegãs controlam as principais cidades e as zonas onde vive a maior parte da população.

Na sexta-feira, no entanto, o grupo, além de assassinar um diretor de comunicação do governo afegão, conquistou a sua primeira capital provincial: Zaranj, na província de Nimroz. Esta foi a primeira grande cidade a cair no domínio do grupo islamista desde que os Estados Unidos lançaram o acordo de paz com os talibã em fevereiro de 2020.

Acresce que os talibã têm vindo, progressivamente, a controlar partes significativas das fronteiras afegãs, o que tem impacto económico nas trocas comerciais entre o governo afegão e os países vizinhos.

O tabuleiro militar no terreno, no entanto, é de grande imprevisibilidade, e nos últimos dias os talibã têm intensificado os ataques contra Kunduz, Herat, Kandahar ou Lashkar Gah, sem esquecer os atentados em Cabul — inclusive um ataque com um carro-bomba seguido de tiroteio junto à residência do ministro da Defesa — ameaçando conquistar, nos próximos dias, mais cidades importantes.

A saída “abrupta” dos Estados Unidos, as bombas que continuam a cair e as contradições de Biden

Na primeira metade de 2021, a insurgência talibã, de acordo com os números das Nações Unidas, causou a morte de pelo menos 1.600 civis, um aumento de 47% comparativamente a igual período do ano passado, e mais de 300 mil deslocados. Nos próximos meses, e sobretudo depois de consumada a retirada das tropas norte-americanas, e também da NATO, é expectável que a situação se agrave, à medida que a disputa pelo poder for subindo de intensidade.