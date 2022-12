Vinte e quatro. Podia ser apenas mais um número nas costas de um jogador brasileiro num Campeonato do Mundo ou em qualquer outra competição em solo canarinho, mas a homofobia falou mais alto e transformou um simples número no símbolo de um discurso contra a comunidade homossexual. Neste Mundial do Qatar, pela primeira vez na história, a Seleção do Brasil levou um jogador com o 24 nas costas — mas tinha outra opção?

A histórica tradição brasileira — que se tornou normal e aceitada (dentro e fora de campo) e que leva o facto a ser alvo de notícia num campeonato de futebol em pleno 2022 — teve origem no “jogo do bicho”, que foi criado em 1892 e continua a existir de forma ilegal. Trata-se de um jogo de sorte em que são atribuídas imagens de animais aos participantes, em que cada animal tem um número associado e ganha quem que vir sorteado o seu bicho.

E foi o próprio animal que acabou por se tornar na questão central do problema: no “jogo do bicho,” o veado estava associado ao número 24 e, sendo a palavra “veado” usada no Brasil como um termo pejorativo para descrever homossexuais, a sociedade construiu uma ligação entre os dois pontos. Deste modo, o número 24 tornou-se rejeitado (praticamente proibido) no desporto brasileiro, com jogadores e clubes a recusarem camisolas com esse número.

