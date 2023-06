“Estamos muito longe de aceitar a perversa ideia de que as vítimas só o são, porque se predispuseram ao avanço do predador, quer por atos ou até por vestimentas.”

Esta é uma das várias observações feitas pelo Tribunal da Relação de Coimbra, que anulou a decisão dos juízes de Leiria, assinada em janeiro e que absolveu um jovem, agora com 18 anos, acusado do crime de violação agravado. O Ministério Público recorreu para a Relação, que decidiu condená-lo a quatro anos de prisão com pena suspensa, ao contrário da primeira instância, que deu argumentos como o facto de a vítima não ter gritado para pedir ajuda, de ter ido, de livre vontade, para um sítio escuro com uma pessoa que não conhecia, de não existirem testemunhas para poder confirmar a acusação e de o arguido negar sempre a acusação. Todos os argumentos foram desmontados pelos juízes da Relação de Coimbra, em vários pontos e com longas explicações: “É mister da magistratura não se deixar levar por juízos de valor com base em apreciações pessoais ou mitos, que estão assentes em pura especulação e estereótipos”.

O caso aconteceu há praticamente dois anos. As férias de verão estavam quase a terminar e, no final de agosto, estava marcada uma festa num bar, em Leiria. Ana (nome fictício) esteve na festa, mas acabou por sair mais cedo. Foi embora com Diogo, um rapaz praticamente da sua idade – ela tinha 15 e ele 16 anos – e com uma amiga. Diogo quis saber se Ana tinha namorado e, depois de receber um não, deu-lhe um beijo. Foram então os três para a praia. Ficaram na zona das dunas, longe do mar e, a certa altura, Diogo e Ana afastaram-se da amiga. Mas não muito. Apenas mais ou menos três metros os separavam.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.