A Visabeira é uma das maiores empresas portuguesas. Tem sede em Viseu. Saltou para as páginas dos jornais com mais relevo em 2009 quando comprou a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro. A compra da Bordallo Pinheiro, que teve o empenho direto do Governo liderado então por José Sócrates, que tinha Manuel Pinho como ministro da Economia, foi celebrada precisamente com a presença do então primeiro-ministro. “A melhor forma de responder à crise é fazer alguma coisa. Não resolvemos os problemas todos, mas alguns resolvemos, como na Bordallo Pinheiro”, afirmou José Sócrates, na cerimónia que assinalou essa compra, em 2009, citado pela Lusa.

Nuno Terra Marques, CEO da Visabeira desde 2015, assume, ao fim de 14 anos das duas empresas estarem no portefólio do grupo, que a Vista Alegre Atlantis — que em 2023 faz 200 anos e terá um programa comemorativo que o seu presidente está a finalizar — e Bordallo Pinheiro são viáveis. E é esse o espírito de recuperação das empresas que também está a lançar a Visabeira no processo de privatização da Efacec, ainda que o responsável máximo demonstre preocupação pela situação financeira — e a deteriorar-se — da empresa da Maia que o Governo anterior de António Costa nacionalizou e que agora está a tentar vender.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.