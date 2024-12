Viseu. Dos tiros que pareciam "uma brincadeira" à rápida perseguição policial

Parecia um sábado como qualquer outro no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu — não fosse uma senhora ter estado a limpar de manhã o sangue que ainda restava do tiroteio da véspera na entrada principal do shopping. Poucas horas antes, um “ajuste de contas” entre duas famílias rivais tinha resultado na morte de uma mulher de 44 anos e em mais dois feridos. O atirador continua em fuga e a Polícia Judiciária montou uma operação de captura do suspeito com o apoio da PSP e da GNR, acreditando-se que o indivíduo não fugiu sozinho de Viseu.

“Entrei às 9h45 e estavam a tentar limpar o chão lá fora. Não havia nada que indicasse hoje o que aconteceu ontem”, contou Aleny Ferreira ao Observador. Da loja de jóias na qual trabalha, e onde uma ou outra pulseira ainda estavam por arrumar face à confusão de sexta-feira à tarde, Aleny tinha visão aberta para a porta principal do centro comercial, o local do tiroteio. Porém, na altura não se apercebeu de imediato do que tinha acontecido.

“Ouvi tiros e pensei que era uma brincadeira. Só dei conta quando vi as pessoas a correr para dentro do shopping, aí é que me assustei. Escondi-me aqui dentro”, referiu, apontando para uma porta no fundo da loja. Sozinha no estabelecimento, acabou depois por correr para a zona oposta à entrada e que dá para o parque de estacionamento, por indicação do segurança. “Saí com as luzes ligadas, uma pulseira na mão… Voltei depois e e pelas 19h30 reabriu tudo”, realçou a cidadã de origem brasileira, de 57 anos, a viver em Viseu há 34 anos.