Escolhido pelo Governo para presidir ao Banco de Fomento (a instituição que vai ser fundamental na gestão dos fundos da “bazuca” europeia), o nome de Vítor Fernandes esteve sempre longe de ser consensual. Foi o Bloco de Esquerda um dos primeiros, logo em fevereiro, a apontar fragilidades na escolha. Enquanto o ministro das Finanças destacava o currículo “relevante” do gestor e o ministro da Economia salientava que o banqueiro não tinha participado nas (polémicas) decisões de crédito da Caixa, a deputada bloquista Mariana Mortágua lembrou que foi o próprio PS a apresentar, em 2019, uma proposta para o “associar aos créditos problemáticos da CGD” no relatório da segunda comissão de inquérito ao banco, em conjunto com nomes como Celeste Cardona (que foi ministra pelo CDS-PP) e Norberto Rosa.

Vítor Fernandes foi uma escolha polémica sobretudo por ter sido administrador da Caixa nos anos em que foram concedidos os créditos mais problemáticos (entre 2000 e 2008) — alguns dos quais levaram recentemente à detenção de Joe Berardo. Tal como Armando Vara, foi levado pela mão de Carlos Santos Ferreira da Caixa Geral de Depósitos para o BCP. Mas só agora, com a Operação Cartão Vermelho — em que é referido como tendo uma “relação privilegiada” com Luís Filipe Vieira —, é que a ida do gestor para o Banco de Fomento ficou em suspenso.

O próprio PS já estaria a pressionar o Governo para recuar, sobretudo depois de o Observador noticiar não só que Fernandes poderia ser alvo de uma reavaliação de idoneidade por parte do Banco de Portugal (como Pedro Siza Vieira acabou por confirmar) mas, também, que o banqueiro tinha sido alvo de buscas. O Observador noticiou, também em primeira mão, que o Novo Banco abriu uma auditoria interna logo no dia após as buscas (que foram a 7 de julho) para avaliar a conduta de todos os responsáveis ligados a este processo – ao que Vítor Fernandes reagiu dizendo que ele próprio tinha, no último sábado, recomendado diretamente a António Ramalho que uma auditoria desse tipo fosse feita.

No final do dia de segunda-feira, o ministro da Economia garantiu não ter “informação suficiente” para mudar de perspetiva sobre a adequação de Vítor Fernandes para um cargo que pode ser tão importante para a economia portuguesa, nos próximos anos (e décadas). Mas para evitar que se gere “controvérsia” e para “proteger” o Banco do Fomento precisamente na altura em que a “bazuca” europeia está prestes a chegar, o Governo decidiu suspender a nomeação. Aguarda-se a conclusão do processo no Banco de Portugal e, tal como o supervisor, também o ministro da Economia pediu informação à Procuradoria-Geral da República sobre quais são, exatamente, as responsabilidades que os investigadores acreditam que Vítor Fernandes terá tido.

Há poucos meses, um dos grandes devedores do Novo Banco (Gama Leão, da Prebuild) chamou “mercenário” a Vítor Fernandes em pleno parlamento, responsabilizando-o pela queda do seu grupo industrial às mãos do credor (o Novo Banco). Porém, no que diz respeito à relação com Luís Filipe Vieira, a leitura do Ministério Público é que Fernandes teve a atitude precisamente inversa, ou seja, é descrito como alguém que poderá ter beneficiado o devedor (e prejudicado o banco e o Fundo de Resolução, ou seja os contribuintes) passando informação sensível ao empresário.

A comissão de inquérito que acabou com um direito de resposta

Formado em Administração e Gestão de Empresas pela Católica, Vítor Fernandes começou a carreira nos anos 80 na auditora Arthur Andersen – outrora uma grande consultora que foi apanhada no escândalo da norte-americana Enron (2001) e acabou por não sobreviver — a área de consultoria autonomizou-se e foi daí que nasceu a atual Accenture. Uma fonte do setor financeiro que conheceu Vítor Fernandes logo nessa altura recorda, em conversa com o Observador, que “era claramente um dos mais inteligentes e mais mexidos” – embora já nessa altura não fosse visto como alguém especialmente caloroso ou afável no trato pessoal.

Ainda no início dos anos 90, quando se tornou revisor oficial de contas encartado, saltou para a Mundial Confiança (1992) – uma seguradora da qual chegou a presidente no final da década. A Mundial Confiança, que era do Grupo Champalimaud, viria a ser comprada pela Caixa (e fundida com a Império Bonança para criar a Fidelidade) e foi aí, em 2000, que Vítor Fernandes entrou para o grupo Caixa.