Viver entre o campo e a cidade é cada vez mais uma tendência

Vou perder os meus amigos e isolar-me do mundo

Calma. Desacelerar não é isolar-se. É, antes, encontrar rotinas mais equilibradas, que lhe permitiam estar mais em contato com a natureza, comer melhor, dormir melhor e aproveitar melhor o tempo com a família e amigos. Quantas vezes sentimos que não aproveitamos bem esse tempo? Desacelere, mas não perca contato com quem mais gosta de si: organize piqueniques, saídas com os amigos ou barbecues. Encontre tempo para ligar a quem não vê há muito tempo e de quem tem muitas saudades. O slow living junta pessoas, não as afasta.

Atualmente, é impossível desacelerar o ritmo de vida!

Se há pessoas que o fazem, porque acha que não consegue? É tudo uma questão de aprender a gerir prioridades. Comece por dormir bem, sem a presença de tecnologia no quarto. Acorde cedo, alimente-se com produtos locais e sazonais, tire um momento no dia para fazer a sua meditação e alinhar os objetivos do dia ou da semana.

E vivo no meio do nada?

O que é viver no meio do nada? Se viver na Quinta do Pinhão, junto à Aroeira, está no epicentro do descanso, mas a 30 minutos de cidades vibrantes como Lisboa, Seixal ou Almada. São 76 hectares de liberdade, onde pode conviver com vegetação frondosa, pássaros e silêncio! Perfeito, não? Acordar e deitar com silêncio e ter espaço para os seus filhos ou animais brincarem. Acordar e estar a 5 minutos da praia, onde pode conectar-se consigo próprio e preparar-se para os desafios diários. Tudo isto, com a vantagem de ter colégios, farmácias, hospitais e outros serviços por perto, sem ter de se sentir necessariamente isolado e inseguro